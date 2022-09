"Wir haben nichts verloren": Was meint Putin mit "Souveränität"?

Da hatte der Moderator bei Putin offenbar einen wunden Punkt getroffen, zumal die militärische Lage in der Ukraine gerade äußerst angespannt ist und sich die russischen Truppen einer offenbar erfolgreichen Offensive des Gegners ausgesetzt sehen: Was Russland seit dem Kriegsbeginn eigentlich "gewonnen und verloren" habe, wollte der Interviewer auf einem fernöstlichen Wirtschaftsforum vom Präsidenten wissen, und der antwortete etwas gereizt: "Wir haben gar nichts verloren. Und wir werden nichts verlieren. Die wichtigste Errungenschaft ist die Stärkung unserer Souveränität. Ja, es gibt eine gewisse Polarisierung, aber ich glaube, dass das sowohl für die Welt als auch innerhalb unseres Landes nur von Vorteil ist. Weil alles Unnötige, Schädliche und alles, was uns am Weiterkommen hindert, beseitigt wird, gewinnen wir an Schwung, an Tempo der Entwicklung, denn moderne Entwicklung kann nur auf Souveränität beruhen. Alle unsere Schritte in diese Richtung zielen darauf ab, die Souveränität zu stärken."

Putin geißelt "Diktatur der USA"

Im Übrigen habe Russland gar keinen Krieg begonnen, so Putin in seiner ganz eigenen Logik: "Das wird oft behauptet. Wir haben jedoch in Bezug auf militärische Operationen nichts begonnen, sondern versuchen nur, es abzuschließen." Damit spielte Putin auf die kriegerischen Auseinandersetzungen im Donbass seit 2014 an, wo von Russland unterstützte Separatisten gegen Kiew kämpften.

Den Begriff "Souveränität" hatte Putin in den letzten Monaten immer wieder verwendet und als Kriegsziel genannt. Was er damit konkret meint, wurde in seiner Rede auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok deutlich: "Die westlichen Länder versuchen, die alte Weltordnung zu bewahren, die nur für sie profitabel ist, und alle zu zwingen, nach den berüchtigten 'Regeln' zu leben, die sie selbst erfunden haben und regelmäßig verletzen, indem sie sie je nach aktueller Situation ständig ändern. Gleichzeitig zwingt die mangelnde Bereitschaft anderer Länder, sich einem solchen Diktat und einer solchen Willkür zu unterwerfen, die westlichen Eliten, vereinfacht gesagt, zu kurzsichtigen, abenteuerlichen Entscheidungen - sowohl in Bezug auf die globale Sicherheit als auch auf Politik und Wirtschaft."

Putin geißelte einmal mehr die angebliche "Diktatur" der Vereinigten Staaten und deren "unverhohlene und aggressive Versuche, anderen Ländern Verhaltensmuster aufzuzwingen, sie ihrer Souveränität zu berauben und ihrem Willen zu unterwerfen".

Im Kern geht es um Kampf gegen "westliche Werte"

Es geht dem russischen Präsidenten also im Kern um einen Machtkampf gegen westliche Wertvorstellungen, einschließlich der Demokratie und um die Ausweitung der Moskauer Einflusssphäre, auch als "russische Welt" bezeichnet. Immer wieder betonen Kreml-Fans, Russland verfolge kraft seiner Geschichte keine "materiellen", sondern "spirituelle" Interessen und setze sich für die Bewahrung "traditioneller Werte" ein.

In der Propaganda ist damit vor allem die heterosexuelle Familie mit möglichst vielen Kindern gemeint, obwohl die Geburtenrate in Russland im freien Fall ist. Das hindert Putins Weggefährten im russischen Parlament und in der russisch-orthodoxen Kirche aber nicht, Tag für Tag gegen "nichttraditionelle Lebensformen" zu hetzen, womit in erster Linie "Homosexuellen-Paraden" gemeint sind. In der Duma wird gerade ein Gesetz vorbereitet, dass "Propaganda" für Homosexualität unter Strafe stellen soll, und zwar auch dann, wenn Erwachsene damit "behelligt" werden. Die Demokratie westlicher Prägung steht im Kreml aus naheliegenden Gründen unter "Generalverdacht".

"Multipolarität macht die Welt konfliktreicher"

Putins Veitstanz um "Souveränität" ist somit ausgesprochen fragwürdig: Der Begriff stammt ursprünglich aus dem 16. Jahrhundert und wurde vom französischen Denker Jean Bodin (um 1530 - 1596) geprägt. Er bereitete den geistigen Weg zum Absolutismus, der dann im 17. Jahrhundert mit dem französischen König Ludwig XIV. zur vollen Blüte kam ("Der Staat bin ich"). Gemeint war die unumschränkte Herrschaft durch einen Monarchen, der aus eigener Machtvollkommenheit handelte und die Quelle und der Mittelpunkt aller staatlichen Entscheidungen war. Im übertragenen Sinne beschreibt Souveränität, abgeleitet vom Lateinischen "superanus" mit der Bedeutung "überlegen", die staatliche Selbstbestimmung.

Im Westen wurde vor allem im Zusammenhang mit übernationalen Zusammenschlüssen wie der Europäischen Union über Souveränität diskutiert, müssen einzelne Länder doch zwangsläufig auf Teile ihrer Kompetenzen verzichten, um gemeinsam mehr zu erreichen. Die Diskussion um die Aufgabe des Einstimmigkeitsprinzips in der EU wird dadurch ebenso befeuert wie die Frage, ob das Bundesverfassungsgericht sich europäischen Richtern unterordnen muss. Alles "Souveränitäts"-Probleme mit hohem Konfliktpotential.

Russland begibt sich in neue Abhängigkeiten

Doch Putin geht es seinen eigenen Worten zufolge keineswegs in erster Linie um die Unabhängigkeit der Institution Staat, sondern um "Multipolarität" in der Welt, also mehrere Machtzentren, statt, wie er es sieht, nur dem einen in Washington D.C. Selbst russische Journalisten verwiesen bereits darauf, dass die "Multipolarität" die Welt keineswegs übersichtlicher und für Russland "handlicher" macht, weil sie dadurch im Gegenteil tendenziell konfliktreicher werde und sehr viel mehr Abstimmungsbedarf entstehe. Putin will "die hartnäckige Unwilligkeit oder gar Unfähigkeit der westlichen Eliten, die objektiven Tatsachen zu sehen und zu akzeptieren" nicht hinnehmen. Mit anderen Worten: Er kämpft für seine höchst umstrittene, von seinen Jahren beim sowjetischen KGB geprägte Weltsicht.

Mit Souveränität im engeren Sinne hat das wenig zu tun, denn Russland begibt sich tatsächlich in neue Abhängigkeiten, nicht zuletzt zu China. So will Moskau im Außenhandel statt auf den Dollar mehr auf den chinesischen Yuan setzen, was sicherlich nicht zu mehr Selbstbestimmung beiträgt, ebenso wenig, wie Waffenimporte aus Nordkorea. Putin verwies auch auf die wichtige und unvermeidliche Rolle der Türkei als Vermittler im Streit um Getreideexporte aus der Ukraine: "Wenn wir die Türkei als Transitland ausschließen, dann geht das gesamte, fast das gesamte aus der Ukraine exportierte Getreide nicht in Entwicklungsländer und ärmere Länder, sondern in die Europäische Union." Die Souveränität stößt also in alle Richtungen an "Grenzen", nicht nur geografische.