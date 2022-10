"Wir haben nicht studiert": Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase tot

"Eine richtige Lehre hat es nicht gegeben. Wir haben sozusagen nicht studiert und dadurch konnten wir eine Menge lernen, denn gelernt werden musste immer", sagte Wolfgang Kohlhaase mal über seine Ausbildung bei der DEFA, der Filmproduktionsgesellschaft der DDR. Dort begann der spätere Drehbuch-Star 1950 seine Karriere, nach einem kurzen Vorspiel bei Jugendzeitschriften wie "Start" und "Junge Welt". Das Leben brachte dem genialen Skript-Schreiber bei, was wichtig ist. Weil viele ältere DEFA-Künstler NS-belastet waren, orientierte sich Kohlhaase in seiner Jugend am italienischen Neorealismus: "Denn all diese Filme erzählten etwas, wovon ich dachte, das gibt es im Kino nicht: Alltag. Ich dachte, Film ist zu Pferde. Film ist uniformiert. Film ist bedeutend. Doch die Italiener erzählten Geschichten, die so waren, wie die Ecke, wo ich wohnte und davon ging eine große Ermutigung aus."

"Man kann sich alles zutrauen"

Kohlhaase wurde 1931 in Berlin geboren, wuchs im Stadtteil Adlershof auf, wo später auch die Rundfunk- und Fernsehstudios entstanden, und machte nach der Mittelschule ein Volontariat. Das Sozialdrama "Berlin - Ecke Schönhauser" (1956) wurde Kohlhaases erster großer Erfolg als Autor, obwohl die DDR-Behörden den Film natürlich für zu "negativ" hielten. Heute zählt das Werk, das die DDR-Variante zum westdeutschen Rebellen-Drama "Die Halbstarken" ist, zu den 100 wichtigsten deutschen Kinoproduktionen. Regisseur Gerhard Klein besetzte auch Laien, um eine größere Authentizität zu erreichen.

"Nebenbei gesagt, ein wichtiges Merkmal dieses Studios war immerhin, das es nicht dazu da war, Geld zu verdienen. Nun, alle Vorteile haben Nachteile: Es wurde dann auch nicht viel Geld verdient", scherzte Kohlhaase mal über die Anfangszeiten der DEFA.

Zunächst sei er als 16-jähriger unmittelbar nach dem Krieg ganz normaler Kinogänger gewesen, erinnerte sich Kohlhaase, bis er in eine Gruppe von Freunden geraten sei, die sich Filme ausgedacht hätten: "Plötzlich tauchte der Gedanke auf, die Geschichten, die man selbst erlebt und die an der Ecke spielen, und wo das Mädchen von der Ecke genauso viel wert ist wie die Königin. Eventuell kann man so was ja sich ausdenken und schreiben. Das scheint ja möglich zu sein. Es hatte mit der enormen Ermutigung zu tun, die überhaupt in der Welt war. Man kann sich alles zutrauen!"

"Dialog ist gut, wenn er nicht alles ausspricht"

Ab Ende der sechziger Jahre gelangen Kohlhaase Meisterwerke mit dem Regisseur Konrad Wolf, etwa "Ich war neunzehn" über eine Jugend in der unmittelbaren Nachkriegs-Zeit und "Solo Sunny", ein Film über eine junge Sängerin mit großen Idealen und Hoffnungen, die am tristen Dasein in der DDR zerbricht. Bei all diesen Filmen bewies Kohlhaase ein überragendes Talent für Dialoge. Kaum ein anderer deutscher Drehbuchautor schaffte es, sich so intensive Gespräche für die Kinoleinwand einfallen zu lassen: "Ein Dialog ist gut, wenn er viel sagt, aber nicht alles ausspricht. Er ist gut, wenn er einen Doppelsinn hat. Er ist gut, wenn er nicht gezwungen ist, eine schwer verständliche Handlung mithilfe der Schauspieler nachzuerzählen, sondern wenn er Räume für die Schauspieler schafft."

In dem Drama "Ich war neunzehn" arbeitete Regisseur Konrad Wolf, der in der Sowjetunion aufgewachsen und von der Roten Armee rekrutiert worden war, seine eigene Lebensgeschichte auf. Als überzeugter Kommunist und Rückkehrer befremdete ihn Deutschlands moralischer und politischer Bankrott zutiefst. Kohlhaase fand dafür die richtigen Worte: "Es steckte ja eigene Biografie drin. Das war das, was ich am besten wusste. Was, glaube ich, auch ein Publikum erfahren wollte im Kino. Also, man darf sich das nicht vorstellen, dass die Leute sich nur Unterhaltungsware ansehen wollten. im Kino. Nein, es gab ein Bedürfnis, auf diese Zeit zu blicken und wenigstens im Nachhinein zu verstehen, was da passiert war."

Aufbau auf "beschädigten Gefühlen"

Die Generation von Kohlhaase hatte die Chance, auf den Trümmern einer völlig ruinierten Kultur, der alle Gewissheiten abhanden gekommen waren, neu anzufangen. Dazu war Unbekümmertheit nötig, auch Unerschrockenheit vor der Zensur - und ganz viel Elan: "Babelsberg bedeutet für mich das in einem völlig kaputten Land – kaputt, was die herumliegenden Steine betrifft und kaputt, was die verwirrten Gedanken betrifft und die beschädigten Gefühle – in einer solchen Umgebung stand ein Haus und das hieß DEFA. Und weil ich in dieses Haus eintreten konnte, meinetwegen nach mehrmaligem Klopfen, ist, gegen alle Wahrscheinlichkeit, ein Mensch auf die Füße gefallen, der glaubt, dass er Filme machen kann. Und ein bisschen davon weiß. Und dieser Mensch hat andere Menschen getroffen, die ähnlich schöne Überzeugungen herumtrugen."

Am Film faszinierte Kohlhaase nach eigenen Worten besonders, dass es das einzige Medium sei, das durch die Großaufnahme die "Entstehung eines Gefühls im Gesicht eines Menschen" zeigen könne. Das Theater sei ja zwangsläufig immer auf die "Totale" angewiesen. Nach der Wiedervereinigung 1990 war Kohlhaase ein gefragter Drehbuch-Partner von so prominenten Regisseuren wie Volker Schlöndorff, Bernhard Wicki, Frank Beyer und vor allem Andreas Dresen, für den er "Sommer vorm Balkon", "Haus und Kind" und "Als wir träumten" schrieb. Vom MDR gefragt, wann er wisse, ob eine Geschichte etwas tauge, sagte Kohlhaase zu seinem 90. Geburtstag: "Wenn man am Anfang den Schluss wissen möchte."

Kohlhaase starb im Alter von 91 Jahren in seiner Heimatstadt Berlin, wie die dortige Akademie der Künste mitteilte.