"Wir haben nicht nachgedacht": Frank Castorf über Kunst-Arbeit

Derzeit inszeniert Frank Castorf (70) am Landestheater Niederösterreich in St. Pölten das Stück "Schwarzes Meer" seiner früheren Lebenspartnerin Irina Kastrinidis. Es geht darin um die Zwangsdeportation von "Pontosgriechen" Anfang der 1920er Jahre im griechisch-türkischen Krieg. Vor der Uraufführung äußerte sich Castorf jetzt gegenüber der österreichischen Zeitung "Die Presse" über seine Arbeit früher und heute und bemerkte nebenbei, er habe in den letzten eineinhalb Jahren insgesamt drei Opern und sieben Schauspiele inszeniert: "Ich mache mich wieder auf die Wanderschaft, die nur unterbrochen wurde, um in Berlin zu leben, wo man ja gar nicht leben muss, leben kann, als Berliner." Er jedenfalls sei mit der "zweiten Lunge des Marathonläufers" unterwegs.

"Da lernt man ein bisschen was über Europa"

Zu seinem Ausflug in die österreichische Provinz bemerkte Castorf: "Da haben sich viele gefreut. Ist doch schön, wenn Interesse nicht durch Medien entsteht – denen konnten wir schon in der DDR nicht trauen –, sondern über Mundpropaganda, Gerüchte." Gefragt, wie er selbst Werbung machen würde für sein aktuelles Projekt, antwortete Castorf: "Eine attraktive Schauspielerin erzählt viel über sich und die Zeit, die sie erlebte. Das wird ein sehr sinnlicher und musikalischer Abend, an dem man ein bisschen was über Europa lernt – nicht, wie es die EU in Brüssel will, sondern wie es sich sehr schmerzhaft herauskristallisiert hat."

"Nur wenn du spielst, bist du wirklich frei"

Zu seinen Anfängen am Theater im vorpommerschen Anklam, wo er von 1981 bis 1985 Oberspielleiter war, sagte der Regisseur, das Team sei damals jung gewesen und habe sich "im Theater selbst gefunden, so wie man sich im Dreißigjährigen Krieg unter einem Fähnlein sammelte, um für den wahren Glauben zu kämpfen". Es sei ein "Zweikampf mit der DDR" gewesen.

Und später an der Berliner Volksbühne habe das "Spiel"-Prinzip gegolten: "Aus Versatzstücken wurde mit Vertrauen die Intendanz gemacht, ohne dass wir unbedingt alles sanktionieren oder bürokratisieren mussten. Die Kunst-Arbeit hat Freude gemacht, so wie das Marx oder Schiller meinen: Nur wenn du spielst, bist du wirklich frei. Wir haben nicht nachgedacht. Wir haben getan. Das war gut. Die Zeiten haben sich geändert. Sie wurden gerade in Deutschland vernünftig, altersgerecht, passend zur momentanen Ideologie."

An Richard Wagner findet Castorf nach seinen "Ring"-Erfahrungen in Bayreuth übrigens die vielen Alliterationen "schreiend komisch", an Goethe beeindruckt ihn, dass der die Versmaße im "Faust" oft absichtlich falsch gesetzt habe: "Schlitzohrig hat er gegen den professoralen Sinn geschrieben. Er sah sich in hohem Alter als ein Gesamtkunstwerk." Letzteres dürfte auch für Castorf selbst gelten.