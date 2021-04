"Wir haben ein krasses Problem": Böhmermann geißelt "Sand-Mafia"

Große Verwirrung bei Jan Böhmermann: Die Feiertage haben ihn offenkundig in jeder Hinsicht durcheinander gebracht: "Armin Laschet und ich, wir haben viel nachgedacht über Ostern und sind zum Ergebnis gekommen: Wir haben alle keinen Bock mehr. Wir sind frustriert, wir sind abgefuckt und vor allem blickt keiner mehr durch. Ist am Montag wieder Schule oder dürfen sich Grundschüler am Sonntagabend noch besaufen? Warum wurde der Podcast von Hendrik Streeck und Katja Burkard nach zwei Folgen abgesetzt? War er zu seriös?" Zum Auftakt seines "Magazin Royale" verpasste der Satiriker seinem "Lieblings-Virologen" also abermals einen Seitenhieb. Böhmermann hatte Streeck auf Twitter und in einer früheren Sendung vorgeworfen, nicht sauber genug geschäftliche Interessen und medizinische Kompetenz voneinander zu trennen.

"In Bayern werden nur Metzgersöhne geimpft"

Was die Auseinandersetzung um den Impfstoff des schwedisch-britischen Konzerns Astrazeneca betrifft, verschaffte Böhmermann seinem Publikum einen aktuellen "Überblick": "Geimpft werden sollen in Rheinland-Pfalz ausschließlich Cis-Männer unter 25. Im Saarland Landräte und Paarhufer bis zu einem Stockmaß von 145. In Bayern dürfen geimpft werden pubertäre Metzgerssöhne mit Schuhgröße 44 2/3, wenn sie beim Impfen an Sputnik V denken, das ist ganz wichtig. In Nordrhein-Westfalen werden geimpft alle Niedersächsinnen mit Holzbein, außer sie kommen aus Hildesheim und tragen Hornbrillen von über 25 Gramm Gesamtgewicht." In Berlin werde erstmal "niemand" mit Astrazenecas umstrittenem Serum bedacht, und "wenn doch, dann nur laktoseintolerante Flötisten und zwar ausdrücklich gegen ihren Willen".