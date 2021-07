Windsbacher Knabenchor-Chef soll nach Dresden wechseln

Noch sind nicht alle Formalien geklärt, aber allein schon die Nominierung von Martin Lehmann als nächsten Leiter des Dresdner Kreuzchors sagt viel aus: Der Windsbacher Knabenchor wird im Sommer 2022 seinen Chordirektor und Dirigenten verlieren.

Lehmann ist nominiert, Gremien müssen entscheiden

Die durch den Dresdner Stadtrat eingesetzte Findungskommission hatte Lehmann, der gebürtiger Dresdner ist und auch selber Teil des Kreuzchors war, vorgeschlagen. Nun müssen noch die entsprechenden Gremien der Stadt und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche über die Personalie entscheiden. Lehmann würde als 29. Kreuzkantor die Leitung des rund 800 Jahre alten Chors in Dresden übernehmen. Er wäre damit Nachfolger des jetzigen Leiters Roderich Kreile, der nach 26 Jahren in den Ruhestand geht.

Entscheidung für den Herbst erwartet

Nach Angaben des Windsbacher Knabenchors hatte sich Lehmann in einem langen Auswahlverfahren gegen zuletzt zwei Mitbewerber durchgesetzt. Er selbst wollte sich zunächst nicht zu dem möglichen Wechsel äußern. Über eine endgültige Berufung soll im Herbst 2021 entschieden werden.

Über Martin Lehmann

Lehmann war 1983 bis 1992 Sänger im Kreuzchor und studierte an der Dresdner Musikhochschule Chorleitung. Von 2001 bis 2011 leitete er die Schola Cantorum Leipzig, die Wuppertaler Kurrende und den Kammerchor amici del canto, seit 2012 führt er den Windsbacher Knabenchor. Der Chor im mittelfränkischen Windsbach war 1946 von einem ehemaligen Kruzianer gegründet worden - in der Tradition des Kreuzchors.

Über den Dresdner Kreuzchor

Der 1216 gegründete Dresdner Kreuzchor zählt zur ersten Liga der Knabenchöre in Deutschland und ist eine Institution der Stadt Dresden. Ihm gehören bis zu 140 Jungen zwischen neun und 19 Jahren an. Das Ensemble gestaltet in erster Linie Vespern, Gottesdienste und musikalisches Leben in der Dresdner Kreuzkirche, das Repertoire reicht vom Frühbarock bis zu Uraufführungen zeitgenössischer Musik. Dazu kommen Tonaufnahmen, Auftritte mit der Dresdner Philharmonie und der Sächsischen Staatskapelle sowie Tourneen im In- und Ausland – auch als Botschafter der Stadt.

Mit Material von dpa