Wim Wenders bekommt Kunst-Award in Passau

Wim Wenders (73) ist bekannt geworden mit Filmen wie "Der Himmel über Berlin" und "Buena Vista Social Club" – heute Abend wird der Regisseur in Passau mit dem "Menschen in Europa-Kunst-Award" für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die Verleihung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Menschen in Europa" der Verlagsgruppe Passau statt.

Iris Berben hält die Laudatio

Die Laudatio hält die Schauspielerin und Präsidentin der Deutschen Filmakademie, Iris Berben. Am gleichen Abend wird in Passau auch die Ausstellung "Water Works" mit Fotografien von Wenders eröffnet.

Wim Wenders gehörte in den frühen 1970er-Jahren zu den wichtigsten Protagonisten des deutschen Autorenkinos. 1984 gewann Wenders mit seinem Kino-Epos "Paris, Texas" die Goldene Palme bei den Filmfestspielen von Cannes. Für seine Musik-Dokumentation "Buena Vista Social Club" erhielt er den Europäischen Filmpreis und eine Oscar-Nominierung. In diesem Jahr war sein Dokumentarfilm über Papst Franziskus in den Kinos.

Der Preis ging schon an Lagerfeld, Netrebko und Lang-Lang

Der Menschen-in Europa-Kunst-Award wird seit 2009 für außergewöhnliche Leistungen im Bereich der Kunst vergeben. Vor Wim Wenders wurden Modedesigner Karl Lagerfeld, die Opernsängerin Anna Netrebko, der Architekt Norman Foster und der Pianist Lang Lang ausgezeichnet.