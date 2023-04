"Willkür im Namen des Volkes" – Ausstellung im Justizpalast

Markus Schmorell steht im Saal 253 des Münchener Justizpalasts. "Ich bin natürlich bewegt, weil das ein sehr besonderer Saal ist und ich denke natürlich an meinen Onkel und die ganze Geschichte.“ Sein Onkel, das war Alexander Schmorell, Widerstandskämpfer der Weißen Rose. Hier in diesem Saal fand vor 80 Jahren, am 19. April 1943, der Prozess gegen ihn und 13 weitere Mitglieder der Weißen Rose statt. Und hier in diesem Saal wurde Alexander Schmorell zum Tode verurteilt.

Eine Ausstellung nicht nur für Besucherinnen und Besucher

Es ist eine Geschichte, die die Ausstellung "Willkür im Namen des deutschen Volkes" erfahrbar macht. Und zwar nicht nur für Besucherinnen und Besucher, erklärt Historikerin Henriette Holz, die für den Inhalt der Ausstellung verantwortlich ist. Man habe hier kein Museum, sondern den Justizpalast. Ein Gerichtsgebäude und Verwaltungsgebäude, in dem viele Juristen unterwegs seien. Die sollen jeden Tag durch die Ausstellung daran erinnert werden, wie der deutsche Rechtsstaat zur NS-Zeit ausgehöhlt wurde.

Originalgerichtssaal des Schauprozesses

Durch einen Gang vorbei an verbogenen schwarzen Metalltafeln, die mit voller Wucht zeigen, wie der Rechtstaat durch die Nationalsozialisten Schritt für Schritt abgebaut wurde, gelangt man zu Saal 253. Dort fand der zweite Prozess gegen Mitglieder der Weißen Rose statt. Für Justizminister Georg Eisenreich ein besonderer Ort: "Ich bin jedes Mal ergriffen, wenn ich in diesen Saal komme, denn es ist ein ganz normaler Gerichtsprozess gewesen mit Anwälten und Richtern, aber die Angeklagten hatten von Anfang an keine Chance." Der Saal selbst ist fast im Originalzustand des Jahres 1943. Nur eine große Skulptur aus Schwarzstahl, eine Art Trümmerteil, durchzieht den Raum in der Mitte.

"Demokratie braucht Demokraten"

Auch Markus Schmorell spürt die Aura des Saals noch immer. Für ihn sei das Gedenken an die Weiße Rose und seinen Onkel aber gar nicht das primäre Ziel der Ausstellung, sagt er. Ihm sei viel mehr wichtig, dass die Menschen verstehen, wie die Nationalsozialisten es damals geschafft haben den Rechtsstaat zu zerstören. Und die Ausstellung selbst fordert die Besucherinnen und Besucher am Ende auch auf selbst aktiv zu werden, durch einen Spiegel mit der Aufschrift "Demokratie braucht Demokraten".