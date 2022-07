"Willkommen in Siegheilkirchen": Rosenmüllers Film über Deix

Ein Säugling schwebt im Fruchtwasser. Rötlich schimmert die Wand der Gebärmutter. Ein walzerhaftes Tänzchen im geschützten Raum des Uterus, mal nach rechts, mal nach links. Doch gerade, als der Säugling es sich wieder gemütlich machen will, platzt die Fruchtblase, ein Schlund tut sich auf – die Gebärmutterenge, deren Muskelschicht nun zu arbeiten beginnt. Die Geburt setzt ein.

Das ist der Auftakt von "Willkommen in Siegheilkirchen". Marcus H. Rosenmüller beginnt seinen ersten Animationsfilm mit dem plötzlichen Geworfensein in die derb-sarkastische Welt des Zeichners Manfred Deix. Tatsächlich sehen die Figuren, denen der Säugling als erstes begegnet - die Hebamme und die Mutter im Wochenbett - aus wie eben typische Charaktere aus dem Kosmos des österreichischen Zeichners: mit kräftigen Nasen und rötlich blau durchwirkter Haut.

Das "österreichische Gesamtfritzltum"

Marcus H. Rosenmüller hatte sich zuvor nie intensiv mit Deix beschäftigt – während der Entstehungsphase lagen dann immer ein paar Bücher des Zeichners bei ihm herum: "Lustigerweise hing bei meinem Zahnarzt in Schliersee mal eine Karikatur. Die hat er aber irgendwann abgehängt, weil sich welche beschwert haben. Weil – die sind schon gewöhnungsbedürftig, finde ich."

Manfred Deix war gnadenlos in seinem Blick auf die Welt und die Menschen, die sie bevölkern. Bigotterie, Egoismus, Obsession, Klerikalismus, Rechtsextremismus, Rassismus, Diskriminierung und verklemmte Sexualität waren seine Themen. Er karikierte das "österreichische Gesamtfritzltum", wie es 2016 in einem Nachruf auf den Künstler hieß – und er tat das deftig, grell, explizit, anstößig, tabulos und immer in der raffinierten Balance zwischen Obszönität und Demaskierung.

"Diese Derbheit und Nacktheit und Obszönität ist immer noch nicht so ganz mein Geschmack. Womit ich überhaupt kein Problem hatte, ist die Art, wie die Leute bei ihm ausschauen", sagt Rosenmüller, "da heißt es ja auch: 'Die sind derb und vollkommen überzeichnet'. Aber das empfinde ich gar nicht so. Wenn man ein bisschen älter wird, spürt man diese Dellen und Geschwülste an sich selber. Also ich finde, er hat sich ja auch karikiert und nicht geschont."

Details aus der Biografie Deix'

Beginnend mit der Geburt erzählt Rosenmüllers Animationsfilm vom sexuellen und politischen Erwachen eines Gastwirtsohns in der österreichischen Provinz der 1960er Jahre, stark angelehnt an die Biografie des Manfred Deix. Seine Umgebung hat dieser bereits als Sechsjähriger gezeichnet. Schon da erregte er, wie er es selbst einmal mitteilte, durch "erste Verkäufe von Nackertzeichnungen an die aufgeweckteren Mitschüler" Aufsehen.

Das überlieferte erotische Daumenkino einer Frau, die sich auszieht, hat Rosenmüller in seinen Film miteingebaut. "Das Höschen hat sie anbehalten," erzählte Deix, "weil ich nicht wusste, wie es darunter aussieht."