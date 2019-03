Das Beste an "Willkommen in Marwen" sind die animierten Puppen

Vor 19 Jahren veränderte sich das Leben von Mark Hogancamp radikal. Der damals 38-Jährige wurde von fünf jungen Männern fast tot geprügelt, lag neun Tage im Koma, musste wieder lernen, zu essen, zu sprechen, zu gehen. Was er seitdem nicht mehr kann, ist in der Nähe von Fremden zu sein. Zu groß ist die Angst, erneut attackiert zu werden. Er zieht sich zurück und baut in seinem heruntergekommenen Trailerhaus und im angrenzenden Gartenstück ein Paralleluniversum: die fiktive belgische Kleinstadt Marwen, aus Sperrholz errichtet im Maßstab 1:6, bevölkert von Puppen. Eine davon, der einzig männliche Bewohner, ist er selbst beziehungsweise sein Alter Ego Captain Hogie.

Die Puppenstadt Marwen: lauter schöne und beschützende Frauen

"Willkommen in Marwen", der neue Film von Robert Zemeckis, erzählt die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte von Mark Hogancamp. Der brutale Überfall, die Regenerationsphase im Krankenhaus und Hogancamps Wiedereintritt ins Leben stehen jedoch nicht im Zentrum der Handlung. Der Filmtitel deutet es schon an: Es geht vor allem um die Puppenstadt Marwen und ihre starken Bewohnerinnen, die Hogancamp vor der Realität beschützen. Und die er wie besessen fotografiert - und feiert: "Also – einen Toast! Auf das Leben, die Liebe, auf Marwen! Und die wunderschönen Frauen von dort."

Gefahren lauern allerdings auch hier: Hogancamp hat die Welt der Puppen im Zweiten Weltkrieg angesiedelt, Nazis machen Jagd auf sein Alter Ego. Der Hobbyfotograf inszeniert die teils sehr brutalen Szenen, um sein Trauma zu verarbeiten. Eine Form der Selbsttherapie, die bei manchen Außenstehenden für Entsetzen sorgt.