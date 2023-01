Willam Turner & Jan Vermeer – Große Ausstellungen 2023

Corona war für die Museen katastrophal. Obwohl man doch immer gesagt hatte, dass sich enge Begegnungen zwischen den Menschen in gut belüfteten Ausstellungssälen leicht vermeiden ließen. Trotzdem waren die Gemälde- und Sammlungshäuser monatelang geschlossen. Und das wirkte sich natürlich auf deren Auslastung aus. 2021 sanken die Besucherzahlen im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie, um fast zwei Drittel. 2023 hoffen nun alle, dass es keine coronabedingten Schließungen mehr geben wird und planen wieder Großes. International ragt im Augenblick die Wiedervereinigung aller verfügbarer Gemälde des Jan Vermeer van Delft im Reichsmuseum in Amsterdam heraus – ab 10. Februar. Doch wir wollen uns auf Bayern konzentrieren.

"Lass uns ins Museum gehen ... "

Eines ihrer berühmtesten Gemälde zeigt junge Menschen, die in einem New Yorker Gartenlokal abhängen. Leere Bierflaschen stehen auf Bistrotischen herum. Das aktuellste Accessoire ist aber ein Handy, das das Gesicht eines jungen Mannes erhellt. Nicole Eisenman, Jahrgang 1965, queer und sich aller Traditionen sehr bewusst, bürstet mit hohem Können und ihrem Pinsel dann alle Gewohnheiten ironisch gegen den Strich. Bei den Skulpturenprojekten in Münster provozierten 2017 ihre Badenden rund um einen Brunnen im Park erst einige Kunstschänder, um dann doch zu Publikumslieblingen zu werden. Bis heute eine der Sehenswürdigkeiten von Münster. Man darf gespannt sein auf die bayerische Ausstellung von Nicole Eisenman. "What Happened" im Museum Brandhorst München ab 24. März.

Die Walther-Collection ist eine der weltweit bedeutendsten Fotosammlungen. Normalerweise kann man sie in Neu-Ulm und New York sehen. An den beiden Orten, in denen der Sammler lebt. Jetzt kommt sie ab 14. April ins Haus der Kunst München.

Tates Meisterwerke in München ...

Andere Großereignisse folgen dann in München im Herbst: Eine große William-Turner-Ausstellung im Lenbachhaus München. Der Mittelpunkt der Tate Britain London wird temporär nach Bayern entführt. Und parallel dann in der Alten Pinakothek: Ab 27. Oktober Porträt- und Landschaftsmalerei aus Venedig.

Im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Diese Woche geht der Katalog in Druck. In "Horizonte – Geschichten und Zukunft der Migration" wird ab dem 30. März eines der weltweit zentralen Problemfelder unserer Zeit thematisiert. Und doch mit einer lokalen Anbindung: Im konstanten Dialog mit der Stadtgesellschaft während der Laufzeit bis Ende September wird über Gründe der Migration diskutiert, erzählen Menschen ihre Fluchtgeschichten, wird aus türkischer Sicht auf die Schicksale der einstigen Gastarbeiter geblickt. Artists in Residence ergänzen die Ausstellung, indem sie vor Publikum neue Werke schaffen. Ein Papiertheater aus dem späten 19. Jahrhundert zeigt, wie sehr migrierte Kunst aus Japan damals Europa beeindruckt hat. Und eines der Seebilder von Gerhard Richter, Himmel und Wasseroberfläche verschwimmen am Horizont zu einem einzigen Blau, nimmt die Perspektive der Bootsflüchtlinge ein.

Außerdem zu sehen im Freistaat:

Auch außerhalb der beiden Metropolen Bayerns gibt es 2023 bemerkenswerte Ausstellungen. Eine Wiederentdeckung wert ist zum Beispiel der 2012 verstorbene unterfränkische Fotograf Valentin Schwab. Da sind einerseits die Menschen und Landschaften seiner dörflichen Jugend zu Motiven geworden. Andererseits reiste Schwab aber auch als Kameramann in die Krisengebiete seiner Zeit. Und dort sind parallel auch Fotos entstanden. "Valentin Schwab – Eine Retrospektive" - ab 11. Februar im Kulturspeicher Würzburg.

Der Jugendstil-Künstler Emil Orlik zählte zu den Mitbegründern der Sezessionen in Berlin und Wien. Für seine Zeit Ende des 19. Jahrhunderts war er aber auch ein großer Reisender. Aus allen Ecken der Welt schrieb er an seinen Freund, den Kunsthistoriker Max Lehrs, illustrierte Künstlerbriefe. Die zeigt das Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg ab 31. März.

Der 2011 verstorbene Holzbildhauer Rudolf Wachter hat es verstanden, mit der Natur zu arbeiten. Bei seinen abstrakten Skulpturen aus mit der Motorsäge zerlegten Baumstämmen konnte der aus einer Schreinerfamilie stammende Künstler mit bewusst gesetzten Einschnitten spätere Schwundrisse vermeiden. "Rudolf Wachter – zum 100. Geburtstag", ab 25. Juni im Museum Lothar Fischer in Neumarkt in der Oberpfalz.