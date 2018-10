Der malende Großwildjäger: Wilhelm Kuhnert in Frankfurt

Ein Profiteur des Kolonialismus

Das Werk dieses deutschen Malers erzählt auch deutsche Geschichte. Denn es ist untrennbar mit dem System des Kolonialismus verbunden. "Kuhnert hat auf die gesamte koloniale Infrastruktur zurückgreifen können", erzählt Phillip Demandt, "auf die Stationen, auf das Trägerwesen dort unten in Deutsch-Ost-Afrika- Das ist die Folie, vor der seine Kunst überhaupt erst entstehen konnte. Kuhnert ist sicher ein Befürworter der Kolonien gewesen, so wie viele andere in Deutschland auch, ein Profiteur. Inwiefern er auch ein Akteur des Kolonialismus gewesen ist, das ist eine ambivalente Frage".

Die Frankfurter Ausstellung verschweigt diese Verwicklungen nicht. Kuhnert war 1905/1906 am Kolonialkrieg in Mahenge, in Südostafrika beteiligt. In seiner Expedition behindert, griff auch er in der Entscheidungsschlacht zur Waffe. In seinen Tagebüchern aber kritisiert er die deutsche Willkürherrschaft. Die kleinformatige Zeichnung eines Erhängten, Opfer einer Strafaktion des deutschen Reichskomissars Carl Peters, versetzt dieser Ausstellung den nötigen Nadelstich. Danach sieht man die Großwildbilder mit anderen Augen. Als realitätsblinde Afrika-Träume. Wie sie noch heute gern verbreitet werden.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Die tägliche Dosis Kultur – die kulturWelt als Podcast. Hier abonnieren!