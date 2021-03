"Wild und gefährlich": Feministin Nawal El Saadawi gestorben

"Reich bin ich nicht geworden", sagte die erfolgreiche Autorin noch mit 83 Jahren dem britischen "Guardian" in einem großen Interview: "Die Verleger haben mir immer reichlich genommen. Aber was soll's, ich bin gleichwohl privilegiert, auch wenn ich arm bin. Ich gehöre zu den obersten fünf Prozent. Ich habe eine Wohnung mit Klimaanlage. Manche Leute in Ägypten hausen in Gruften, und das sind noch die Glücklichen. Andere haben nicht mal eine Gruft." So bilanzierte Nawal El Saawadi also die materielle Seite ihres Lebens, mit einer Mischung aus sarkastischem Humor und Gleichmut. Im 26. Stock eines öden Hochhauses etwa eine halbe Auto-Stunde vom Tahrir-Platz entfernt, gab sie sich bescheiden, aber nicht schicksalsergeben.

Obwohl sie klare Visionen hatte von einer besseren, gerechteren Zukunft, blieb Saadawi immer realistisch - buchstäblich bis zur Schmerzgrenze. Das galt auch für ihr Herzensanliegen, den Kampf gegen Beschneidung. Rund neunzig Prozent aller Mädchen mussten in Ägypten diese Tortur erdulden, 2008 wurde das Ritual offiziell verboten. Gefragt, was sich dadurch geändert habe, antwortete die Aktivistin, die fünfzig Jahre dagegen angeschrieben hatte: nichts. Es gebe weiterhin genauso viele Beschneidungen wie vorher, das Gesetz sei nur verabschiedet worden, um den Westen zu "besänftigen". Und trotzdem habe sich etwas bewegt, es sei inzwischen möglich, offen dagegen aufzutreten, und mancher Geistliche predige bereits, die Beschneidung widerspreche dem Islam. Sehr kleine Schritte - doch tiefsitzende Traditionen seien nun mal nicht schneller aufzuheben.

Umstrittene Ansichten über westliche Frauen

Geboren im Oktober 1931, wuchs El Saadawi auf dem Land auf. Zu den frühesten Kindheitserlebnissen gehörte eine Anekdote, wonach ihre Großmutter mal gesagt haben soll, ein Junge wiege fünfzehn Mädchen auf: Da habe sie vor Wut auf den Boden gestampft. Ihre Eltern ermöglichten ihr eine akademische Ausbildung, weil sie in der Schule Spitzennoten hatte. Sie wurde Ärztin und durfte erst in Kairo, von 1955 bis 1956 an der Columbia Universität in New York studieren.

Zunächst verlief ihre Karriere reibungslos, sie stieg im ägyptischen Gesundheitsministerium auf und gab dort eine Zeitschrift heraus. Doch als sie 1971 einen Aufsatz über "Frau und Sexualität" veröffentlichte, wurde das Blatt verboten und El Saadawi gefeuert. Fortan musste sie im Libanon veröffentlichen. Unverdrossen setzte sie sich für Frauenrechte ein, auch in der UNO, machte sich in ihrem Heimatland jedoch als Dissidentin politisch unbeliebt. 1981 wurde sie sogar drei Monate inhaftiert. Im Jahr darauf gründete sie die Arab Women Solidarity Association (AWSA), die 1991 aufgelöst wurde.