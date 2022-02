Wiktor Jerofejew: "Liebe zu Putin besteht aus Hass auf die USA"

Mit aufrüttelnden Worten äußerte sich der bekannte russische Autor Wiktor Jerofejew (74, "Der gute Stalin", "Russische Apokalypse") einen Tag, bevor Putin den Angriff auf die Ukraine verkündete, gegenüber der "Berliner Zeitung" zum Denken und Handeln des russischen Präsidenten. Der sei ein "Typ aus den Hinterhöfen Sankt Petersburgs, aus ganz armen Verhältnissen, wo Konflikte nach dem Recht des Stärkeren geregelt" würden: "Er fühlt sich einerseits vom Westen missachtet, befürchtet eine weitere Ostausdehnung der Nato, und gleichzeitig spürt er die Schwäche der EU. Jetzt will er Rache, und er hat nicht das Gefühl, ernsthafte Konsequenzen befürchten zu müssen. Er will zeigen: Ihr respektiert mich nicht, also nehme ich mir einen Teil der Ukraine, und ihr traut euch nicht, etwas dagegen zu machen."

"In ihm rumort ein großer Wunsch"

Putin lebe "in seiner eigenen Welt", die nichts mit der Realität zu tun habe: "Er sieht Russland als Opfer, das alles verloren hat, dem die USA alles genommen haben." Er wolle der "große Mann" sein, der alles "zurückholt" und die Geschichte "zurechtrücke": "In ihm rumort der Kampf seiner politischen Schwäche gegen seinen großen Wunsch, ein großer Herrscher zu sein: wie ein Zar, wie Napoleon."

Jerofejew, der gerade an einem Buch über das Leben unter Putin mit dem Arbeitstitel "Der Große Gopnik“ (Gopnik entspricht dem deutschen Wort Raufbold) schreibt, behauptet, rund neunzig Prozent aller Russen seien Anhänger von Putin: "Wir Russen sind keine besonders politischen Menschen. Wir sind emotional und haben große Träume. Dadurch, dass die Russen sich politisch so wenig auskennen und auch wirklich einfach unpolitisch sind, ist es so leicht, sie über das Fernsehen in eine Armee Putins zu verwandeln."

"Liebe zu Putin ist eine negative"

Er treffe oft "einfache Leute", so der Schriftsteller, die große Fans von Putin seien. Auch in Afrika sei der russische Präsident für ihn überraschend populär: "Die Liebe zu Putin ist eine negative Liebe, die vor allem aus dem gemeinsamen Hass auf die USA besteht. Das ist eine schwache Verbindung. Dennoch muss er darauf setzen, etwas anderes bleibt ihm kaum. Diese Feindschaft mit dem Westen ist gewissermaßen eine Sicherheit. Darauf beruht Putins Identität."

Jerofejew macht vier Ziele aus, die Russland unter Führung Putins verfolge: Erstens gehe es um die gesamte Region Luhansk und Donezk, zweitens um "Neurussland", das von Charkiw bis Odessa reiche, drittens um eine Auswechslung der ukrainischen Regierung und viertens um die gesamte Ukraine und eine Art "neue Sowjetunion". Der Autor sagte am Mittwoch auch, bei einem Angriff auf Mariupol oder Odessa fürchte Putin wohl noch eine direkte Konfrontation mit den USA - das lasse diese Städte noch als "Träume" erscheinen, die allerdings "wahr werden könnten". Auch damit behielt der Schriftsteller Recht.