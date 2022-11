Wieviel Shakespeare steckt in "The Crown"?

Vielleicht ist Peter Morgan, Schöpfer der Serie "The Crown", ja der Shakespeare unserer Tage. Gut, das mag etwas hochgegriffen sein. Aber umgekehrt? Tatsächlich war Shakespeare eine Art Peter Morgan des elisabethanischen Zeitalters. "The Crown", auf insgesamt sechs Staffeln angelegt, wird sich am Ende zu einer etwa 60-stündigen Saga runden. Bei Shakespeare nehmen die Königsdramen immerhin ein Fünftel seines Werks ein, was sich, ohne es nachgerechnet zu haben, zu noch mehr Theaterstunden addieren dürfte. Allein "Heinrich VI." hat drei Teile. Sehr wahrscheinlich, dass Shakespeare in Serie ging, weil die Stücke beim Publikum gut ankamen.

"Shakespeare ist auch der Erfinder der Seriendramaturgie, das wird sehr häufig so gesehen", sagt deshalb der Münchner Anglist und frühere Vorsitzende der deutschen Shakespeare-Gesellschaft, Tobias Döring: "Er schreibt ein Stück, das hat Erfolg. Dann schreibt er gleich die Fortsetzung, um an den Erfolg noch mehr Erfolg anschließen zu können. Es ist tatsächlich eine Serie auch im Sinne einer Offenheit, bei der nach allen Richtungen Handlungsfäden hängenbleiben, die man dann wieder aufgreifen kann. Also die Fernsehserie, wie hier bei Peter Morgan praktiziert, ist ganz klar ein Konzept, das Shakespeare auch schon praktiziert hat."

Der überpersönliche Körper des Monarchen

Schon Shakespeare kannte den Cliffhanger am Ende seiner sogenannten "Histories", der auf das Folgende vorauswies. Die Parallelen zwischen "The Crown" und Shakespeares Königsdramen erschöpfen sich aber nicht allein in der Art und Weise, wie Dramaturgie und Erfolg fortgestrickt werden. Unübersehbar hat Peter Morgan überdies eine Theorie verinnerlicht, die einst vom Historiker Ernst Kantorowicz am Beispiel von Shakespeares "Richard II." entwickelt wurde: "The King‘s two Bodies", also die zwei Körper des Königs. Die These: "Dass Könige oder Monarchen – und das betrifft Königinnen genauso – nicht einfach nur einen physischen, privaten Körper haben, der altert, der mal schläft, der isst und irgendwann stirbt, sondern das Könige eine Art überpersönlichen Körper zugleich besitzen, der eine Art Corpus Mysticum ist, oder wie man im Englischen sagt: der Body Politic, der der Staatskörper ist. Wir sprechen ja auch vom Staatskörper, der sich im König oder in der Königin materialisiert."

Das dramatische Potenzial, das in dieser Zwei-Körper-Lehre steckt: Allzu oft steht das, was ein König oder eben die Queen persönlich will, nicht in Einklang mit dem, was der Body Politic, also die Krone, "The Crown", erfordert. Konflikte sind vorprogrammiert, sagt Tobias Döring: "Der König kann nicht einfach private Dinge tun und treiben. Man darf nicht einfach heiraten, wie man will. Man darf nicht einfach sein Leben so führen, wie es einem gefällt. Man muss sich nach diesen übergeordneten Gesichtspunkten verhalten, wie es eben dem Staatskörper notwendig ist. Das heißt alles Individualistische, Abweichende ist von Gefahr."

Charles kann nicht heiraten, wen er will

Peter Morgans "The Crown" zeigt Elisabeth II. von der ersten Staffel an in diesem Spannungsfeld. Stichwort heiraten: Als Schwester würde sie einer Hochzeit von Princess Margaret mit deren großer Liebe, dem Stallmeister Peter Townsend, durchaus ihren Segen geben. Als Queen kann sie die Ehe eines Mitglieds der Royal Family mit einem geschiedenen, bürgerlichen Mann aber unter keinen Umständen billigen. Das Muster wiederholt sich in der vierten und in der nun neuen fünften Staffel, in der Prince Charles‘ innige Beziehung zu Camilla und seine unglückliche Ehe mit Diana im Zentrum stehen. Auch Charles kann als künftiger Träger der Krone nicht einfach heiraten, wen er will.

Interessanterweise zeigt eine der ersten Szenen von "The Crown", in der Charles auftritt, den König in Spe als Darsteller einer Uni-Theatervorstellung, in der er Shakespeares Richard II. spielt – also ausgerechnet diejenige Königsfigur, an der die These von "The King‘s two Bodies" besonders anschaulich wird. Sicher kein Zufall, glaubt Shakespeare-Forscher Tobias Döring: "Es sind ganz viele Shakespeare-Zitate in die Serie eingebaut. Bei Richard II. war es eine Art Willkürherrschaft, die sich dann auch in Verschwendungssucht manifestierte. Bei Charles sind es persönlichen Eskapaden. Und Peter Morgan macht das ganz gezielt und geschickt, dass er solche Shakespeare-Zitate einbaut."

Hoher seelischer Preis

Eine Folge der neuen Staffel von "The Crown" breitet genüsslich den Skandal um das geleakte Telefonat aus, in dem Charles Camilla erklärte, er wäre gerne ihr Tampon. Wie wir heute wissen, hat "Tampon Gate" nichts daran geändert, dass Charles die nicht standesgemäße Camilla später doch heiratete. Und vermutlich darf er sich inzwischen auch einer gewissen Empathie sicher sein angesichts der grausamen Zwänge, die ihm das Leben als Kronprinz auferlegt hat. Wenn Charles und Camilla gestern in York mit Eiern beworfen wurden, hat das jedenfalls nichts mehr damit zu tun, dass er sein Liebesglück über die Krone stellte. Sein Großonkel Edward VIII. dagegen musste, als er sich für seine Geliebte Wallis Simpson entschied, noch abdanken. Womöglich war Elisabeth II., die letzte Monarchin, die sich den Anforderungen des Body Politic vorbehaltlos verpflichtet fühlte. Wie hoch der seelische Preis war, den sie dafür gezahlt hat, ist schwer zu sagen. So wie "The Crown" die Kämpfe fiktional ausmalt, war er beträchtlich. Aber ist diese Art der Spekulation überhaupt erlaubt? Ist das nicht geschichtsverfälschend, wie manche kritisieren? Shakespeares Histories, wendet Literaturwissenschaftler Tobias Döring ein, waren auch alles andere als Geschichts-Dokus:

"Gerade im Vergleich zu historischen Forschung zeigt doch die Literatur – oder das Fernsehen in dem Fall von 'The Crown' – wie sie uns noch mehr bieten kann, als es vielleicht nur die historischen Tatsachen allein könnten. Die Rekonstruktion einer Ereigniskette ist das eine. Aber die Interpretation dieser Ereigniskette ist das andere. Und das ist dann eine literarische Leistung, zu der die Fiktion sehr viel beitragen kann."