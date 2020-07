Wieso das Drama "Als wir tanzten" für Debatten sorgt

Tanzlehrer Aleko führt seine Truppe junger Tänzerinnen und Tänzer mit harter Hand. Heterosexuelle Männlichkeit dominiert. Schon der Beginn zeigt die Verfestigung der geschlechtlichen Rollenbilder im georgischen Tanz.

Reales Vorbild

Dessen Ursprung liegt erst ein halbes Jahrhundert in der Vergangenheit: in der Ära der georgischen Volkstanz-Choreografie, während derer die heute populären Ensembles gegründet wurden. Das bekannteste ist das Nationalensemble Sukhishvili, das viel tourte und damit auch international das Bild vom georgischen Nationaltanz entscheidend prägte. 1967 trat es – als erste Folklore-Gruppe überhaupt – in der Mailänder Scala auf. Später in der Londoner Royal Albert Hall und in der New Yorker Metropolitan Opera.

Der Film habe allerdings nicht nur einen historischen, sondern auch einen konkret autobiographischen Hintergrund, erzählt Regisseur Levin Akan. Vor einigen Jahren habe er miterlebt, wie eine Gruppe mutiger junger Menschen in Tiflis versuchte, eine Pride Parade zu veranstalten. "Sie wurden jedoch von tausenden Teilnehmern einer Gegendemonstration attackiert, organisiert von der orthodoxen christlichen Kirche. Da wusste ich, dass ich mich diesem Thema in irgendeiner Weise widmen muss."

Tänzerträume

Im Zentrum von "Als wir tanzten" steht Mehrab, einer der jungen Tänzer. Er träumt von einer Karriere, die ihn aus dem schwierigen Leben in Tiflis herausführen soll, in dem es zum Alltag gehört, zu improvisieren und sich finanziell irgendwie durchzuschlagen. Und er träumt von Mari, seiner Tanzpartnerin, mit der ihn eine Liebelei verbindet. Doch sein Leben wird sich radikal verändern, als Irakli, ein neuer Tänzer, in die Gruppe kommt. Ein attraktiver Mann mit Ohrring.