Wiedervereinigung der Ärzte bei Rock im Park

77.000 Rockfans werden ab heute (07.06.19) auf dem Musikfestival Rock im Park in Nürnberg abfeiern. Headliner in Nürnberg ist gleich am ersten Abend die Punkband Die Ärzte. Die Berliner Musiker sind zugleich auch der Festivalhöhepunkt: Denn sie treten nach sechs Jahren zum ersten Mal wieder zusammen auf. Im Gepäck haben sie neben den Punk-Klassikern auch ein neues Lied namens Abschied. Außerdem haben sich an den drei Festivaltagen die Metal-Größen Slipknot, Tool und Slayer angekündigt. Auch für Hiphop-Fans ist etwas geboten: Unter anderem stehen Marteria und Casper auf der Bühne.

Viele Bäume vom Eichenprozessionsspinner befallen

Tausende Festivalbesucher campen bereits seit gestern rund um den Nürnberger Dutzendteich, nachdem eine Spezialfirma rund 100 Bäume von Nestern des Eichenprozessionsspinners befreit hat. Die restlichen Bäume, die noch befallen sind, wurden markiert. Die Festivalbesucher wurden gebeten, diese Bereiche zu meiden. In den Haaren der Schmetterlingsraupe steckt ein Nesselgift, das zu Hautrötungen, Juckreiz und allergischen Schocks führen kann.