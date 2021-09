Wiederentdeckt: Vergessene Orte jüdischen Lebens in Bayern

In Mitwitz im Landkreis Kronach steht eines von vielen jüdischen Wohnhäusern in Bayern, das kurz vor dem endgültigen Verfall steht. Im Keller befindet sich noch eine Mikwe, ein jüdisches Bad. Noch ist sie als solche erkennbar. In Bayern gibt es zahlreiche "Lost Jewish Places", vergessene und verlassene Orte, Gebäude und Belege jüdischen Lebens aus den Jahren zwischen 1500 und 1820.

In dieser Zeit haben in Bayern Christen und Juden vielerorts eng und auch selbstverständlich zusammengelebt. Eine Gesamtschau in Form einer digitalen Karte jüdischer Siedlungen in Bayern hat jetzt erstmals die Universität Eichstätt vorgelegt.

Universität Eichstätt erfasst Informationen aus 600 Siedlungen

Mit der Karte und dem Projekt will die Universität einen Überblick über die jüdische Geschichte in Bayern während der Zeit der Vormoderne liefern. Demnach wurden Informationen aus fast 600 jüdischen Siedlungen erfasst, die nachweislich mindestens fünf Jahre existierten. "Der Zeitraum ist bewusst gewählt und dokumentiert die Phase von den Anfängen des Landjudentums bis zur Neufassung der Judenpolitik im Königreich Bayern", heißt es auf der Internetseite der Universität.

Wie die Universität Eichstätt mitteilt, wurden erstmals bayernweite Daten aus der statistischen Bevölkerungserhebung des Königreichs Bayern vom Beginn des 19. Jahrhunderts im Bezug auf die jüdische Bevölkerung ausgewertet und in die Ortstabellen integriert. Zusätzlich aufgenommen sind 85 jüdische Friedhöfe, die seit der frühen Neuzeit existiert haben.

Jüdische Gemeinden prägen Bayerns Geschichte

Die Geschichte Bayerns ist auch durch die Präsenz zahlreicher jüdischer Gemeinden wesentlich geprägt worden. Daran wollte die Universität Eichstätt auch anlässlich des Jubiläumsjahres "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" erinnern.

Vor allem im Nationalsozialismus sind allerdings viele historische Unterlagen zum jüdischen Gemeindeleben verloren gegangen. Das habe die Arbeit und Recherche zur Siedlungsgeschichte der Forscher erschwert. Im Münchner Bestand der Reichskammergerichtsakten fanden sich zumindest Angaben zu Einzelpersonen, die Teil eines Gerichtsverfahrens waren und dadurch Hinweise auf Orte mit jüdischen Siedlungen lieferten.

Viele jüdische Siedlungen in Schwaben und Franken

Seit dem Mittelalter konnten sich Jüdinnen und Juden gegen Bezahlung unter den Schutz der jeweils vor Ort herrschenden Obrigkeit stellen lassen. Dieses sogenannte "Judenregal" war für die Adeligen auch eine große Einnahmequelle. Die Ansiedlung und Besteuerung von Juden wurde teilweise auch zu einer politischen Statusfrage und im Streit um Hoheitsrechte instrumentalisiert. Dies geschah vor allem in kleinteiligen Herrschaftsräumen wie in Franken, Schwaben und Teilen der Oberpfalz. Sie zeugen von einer toleranteren Religionspolitik der örtlichen Herrscher.

Die Auswirkungen zeigen sich mit Blick auf die digitale Karte. Die meisten jüdischen Siedlungen befanden sich in Franken und Schwaben, während sich im heutigen Ober- und Niederbayern fast keine Ortschaften mit jüdischer Bevölkerung zwischen 1500 und 1820 befinden. Hintergrund dafür ist, dass Juden 1442 sogar aus dem heutigen Oberbayern ausgewiesen worden waren und ein paar Jahre später auch aus Niederbayern.

Jüdische Gebäude zeugen von toleranter Religionspolitik

Auch Mitwitz in Oberfranken ist in der neuen digitalen Karte eingetragen. Mit vereinten Kräften wollen nun ein Verein und die Gemeinde das denkmalgeschützte Anwesen in letzter Minute retten. Das könnte Beispiel sein: Ziel des Uni-Projekts ist es auch insgesamt, jüdische Zeugnisse besser zu schützen. Auch dafür soll die digitale Karte der Universität Eichstätt einen Beitrag leisten.

Im mittelfränkischen Muhr am See könnte es für die alte jüdische Religions- und Elementarschule schon zu spät sein, befürchtet Sabine Ullmann, Professorin an der Universität Eichstätt. "Weil sie freisteht, ist sie eine der letzten ihrer Art. Das Haus ist in Privatbesitz, es soll in den nächsten Monaten abgerissen werden", berichtet Susanne Ullmann.

Forschung soll Gespür für Geschichte fördern

Anliegen der Forschungsarbeit ist es auch, ein Gespür für die Geschichte zu entwickeln, besonders in Zeiten eines neu aufkeimenden Antisemitismus. Mit der digitalen Siedlungskarte kann nun keine Gemeinde mehr behaupten, sie hätte nichts davon gewusst, wenn wieder ein jüdisches Denkmal zusammen falle.