Wieder Kultur in Nürnberg: Germanisches Nationalmuseum öffnet

Das Warten hat für Kulturfreunde in Nürnberg heute ein Ende. Die beiden staatlichen Museen öffnen wieder für Besucher. Es gelten aber strenge Auflagen.

Strenge Auflagen im Germanischen Nationalmuseum

Das Germanische Nationalmuseum (GNM) öffnet um 10 Uhr unter strengen Hygienemaßnahmen. So müssen Museumsbesucher einen Mund-Nase-Schutz tragen und die Abstandsregeln einhalten. Tickets sollen möglichst im Online-Shop vorab gekauft werden. Außerdem dürfen im GNM nur insgesamt 500 Besucher gleichzeitig sein.

Maximal 100 Besucher im Neuen Museum

Gleiches gilt für das zweite staatliche Museum in Nürnberg: das Neue Museum. Hier dürfen lediglich 100 Besucher gleichzeitig anwesend sein. Die Besucherzahl errechnet sich aus der Quadratmeterzahl. Pro Besucher müssen 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Städtische Museen öffnen später

Die sieben städtischen Museen, zu denen unter anderem das Albrecht-Dürer-Haus, das Spielzeugmuseum und das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände gehören, öffnen erst Dienstag in einer Woche, am 19. Mai. Auch das Nürnberger DB Museum lässt ab nächsten Dienstag wieder Besucher in die Ausstellungen.