Wie zwei junge polnische Grafiker die Hirne der Kinder erobern

Allein das Format ist beeindruckend: Fast 40 cm hoch und aufgeklappt mehr als einen halben Meter breit – so kommt am Eintauchen keiner mehr vorbei. Eintauchen worein? Ich die Welt! Eine Welt voller Pflanzen, Tiere und Landschaften und in eine Buchwelt voll guter Erklärungen, warum diese Pflanzen, Tiere und Landschaften so sind wie sie sind. Ausgehend vom polnischen Białowieza-Park beginnt eine Reise von Kontinent zu Kontinent zu weiteren Nationalparks in den USA, Peru, China, Namibia, Grönland, Indonesien, Neuseeland.

Eine Mischung aus Comic und Sachbuch

Das Themenspektrum ist dabei enorm: von guter Reiseplanung bis zum Problem der Nutzwälder, von der Ausrottung der amerikanischen Bisons über Vulkanausbrüche, vom Überleben in der Gluthitze der Wüste bis zu den Eigenheiten eines Permafrostbodens. Leser erfahren, warum sich Wüsten-Geckos tagsüber in den Sand eingraben, warum die Sonne am Nordpol nur ein einziges Mal im Jahr aufgeht, dass es eine Pflanze namens Welwitschi gibt, die über sechs Meter lang werden kann, warum viele Vögel in Neuseeland so dicke Beine haben, oder auch warum Waldbrände manchmal sogar gut sind. Auch Erwachsene dürften viel Neues erfahren, oder wissen Sie etwa, wie man das Alter eines Hais bestimmt?