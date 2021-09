Wie wir leben könnten – Das Zukunftsmuseum in Nürnberg zeigt's

Von außen lässt sich die Zukunft keineswegs erkennen: Das Nürnberger Zukunftsmuseum zieht in den linken Flügel des Neubaus des Augustinerhofs ein, ein Gebäude, das an den mittelalterlichen Stil der Stadt mit Elementen der Moderne anknüpft. Ganz anders dagegen die Sammlung, die auf das Übermorgen setzt. Auf Hochglanz poliert stehen hier die neusten Prototypen: Zum Beispiel ein Flugtaxi – der sogenannte Pop.Up Next. Das silberne Elektroauto parkt direkt unter einer riesigen Drohne, die rund fünf Meter breit ist. Das autonome Auto könnte an die Drohne andocken und losfliegen.

Doch so weit ist es noch nie gekommen, sagt Kuratorin Jana Müller: Es sei vielmehr eine Vision für die Städte der Zukunft und damit ein Fall für das Zukunftsmuseum, meint Müller, die für den Themenbereich Stadt zuständig ist.

Fliegende Autos, die an Drohnen andocken

Im Museum soll das Flugtaxi für Gesprächsstoff sorgen. Sieht so die Mobilität der Zukunft aus? Wie werden wir in 10, 20 oder 50 Jahren leben? Darüber sollen die Besucher vor Ort diskutieren. Das Museum will dabei die Ängste, Hoffnungen und Wünsche der Menschen aufgreifen. Zum Beispiel auch an einer Wunschkind-Station: An einem Monitor kann jeder mit wenigen Klicks virtuell sein Wunschbaby erschaffen, das Aussehen und den Charakter verändern oder Krankheiten ausschließen, erklärt Kuratorin Dagny Müller.

Unter dem Dach des Museum hängt ein riesiger, drei Meter großer Globus, angestrahlt von mehreren Projektoren. Drumherum allerhand Weltraumschrott: Ausgebrannte Raketenstufen, kaputte Satelliten, verlorene Schraubenzieher. Die Umlaufbahn der Erde ist voll davon. Was erhebliche Probleme nach sich zieht, sagt Kurator Aron Schöpf.

Nicht nur ein Technik-Museum ...

Die Zukunft ist – glaubt man der Ausstellung – ohnehin ein Aufzug in den Weltraum. An einem Himmelselevator forscht unter anderem die TU München, die mehrere Modelle zur Verfügung gestellt hat. Das Zukunftsmuseum will vorne mit dabei sein, erklärt Museumsleiterin Marion Grether. Die Ausstellung muss deswegen ständig überarbeitet werden. Ein kostspieliges Unterfangen: In die vorläufige Ausstellung hat das Museum rund 28 Millionen Euro investiert. Das Thema Kosten überschattet auch den Start in die Zukunft. Immer wieder kritisiert die Opposition im bayerischen Landtag, dass der Mietpreis viel zu hoch sei, und führt Gutachten an. Die Staatsregierung weist die Kritik zurück, bei dem Gebäude handele es sich um einen Sonderbau in erstklassiger Lage. Die Diskussionen werden nicht abreißen. Zudem prüft der Bayerische Oberste Rechnungshof das Projekt. Ein Ergebnis ist offen.