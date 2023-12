Herausragend gespieltes Psychoduell: "Wie wilde Tiere" im Kino

Fast ein moderner Western

In vielerlei Hinsicht erinnert "Wie wilde Tiere" an einen modernen Western: Die Schönheit der unberührten Natur konterkariert die negativen Auswüchse der Zivilisation. Gezeigt wird eine männerdominierte und feindselige Welt. Während die einen mit Worten nach einer Lösung suchen, wenden die anderen Waffen und Gewalt an. Frauen spielen eine untergeordnete Rolle – zumindest in der ersten Hälfte des Films.

Denn mit dem tragischen Höhepunkt dieses herausragend gespielten Psychoduells ändert sich die Perspektive: War zuvor Antoines Sicht der Dinge handlungsbestimmend, ist es nun Olga, die die Dinge in die Hand nimmt. Auch sie sucht entschlossen nach einer Lösung des Problems und nach Wegen, Recht und Ordnung wieder herzustellen. Am Ende triumphiert sie über die Bestien, kann diesen Sieg aber nur mit einem kurzen, gequälten Lächeln feiern – denn ihre Verluste sind schwerwiegend.

Was bleibt, ist das Unbehagen, das dieser Film zwei Stunden lang meisterhaft aufrecht erhält – und das Wissen, dass die Gegensätze dieser Welt auf ewig fortbestehen werden.