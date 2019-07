Wie viel Alarmismus braucht die Klima-Debatte?

Auf Lösungen oder Auswegs-Szenarien warten die Leser vergeblich

David Wallace-Wells verschont den Leser mit Details aus akademischer Mathematik, Physik und Chemie. Lösungen schlägt er nicht vor, Ideen werden nicht ausdiskutiert. Er interessiert sich nicht für politische Diskurse, sondern addiert Diagnosen. Nennt etwa mit Sympathie für martialische Rhetorik das Meer einen "künftigen Killer", spricht hier und da von "Hölle" und versteigt sich schließlich leichtfertig in die höchsten Höhen der Katastrophen-Analogie, indem er die Erhitzung der Erde mit dem Holocaust in Verbindung setzt.

Hier liegt kein faktensattes Sachbuch vor, kein essayistisches Debattenbuch, sondern eine Art ausgewalztes Magazinfeuilleton in populärwissenschaftlichem Gestus. Mit mittlerweile halbdepressivem Gemüt wartet der geduldige Leser auf ein Auswegs-Szenario, auf deklinierte Positionen praktikabler Klimapolitik etwa. Das im vierten und letzten Kapitel angekündigte "anthropische Prinzip", also des durch die Selbsterkenntnis des intelligenten Menschen beförderten Bewusstseins verspricht lehrreiche Conclusio, mehr noch: verheißt Katharsis – und enttäuscht dann doch sehr.

Bis auf die abgehangene, wohlfeile, ebenso bekannte wie gewiss zutreffende Erkenntnis, dass der größte Gegner im Kampf gegen den Klimawandel die Gleichgültigkeit des Menschen sei, wird auf mageren zehn Seiten nur Allgemeinplatz-Geschwurbel geboten. Wir alle müssten wie ein Volk denken, ein einziges Volk, das ein gemeinsames Schicksal teile. Ja, natürlich. Noch immer habe der naturzerstörende Mensch sein Schicksal in der Hand. Oh ja, das hat er.

Schaurige Freude

Zurecht kritisiert Wallace-Wells den "Zuschauereffekt" und unser aller Neigung zu warten, bis jemand anders handelt. Zurecht moniert er eine gewisse "Standardtreue", mit der auch schlechte Dinge lieber beibehalten werden, wie sie sind, statt alternative Lebenskonzepte auszuprobieren. Mit Recht geißelt er Selbstüberschätzung und "Optimismus-Verzerrung" der Menschen – und nicht nur deshalb ist sein Bekenntnis zum eigenen Optimismus ein wenig aufgesetzt, weltfremd, ja geradezu blauäugig. Wer will auf welche Weise Milliarden Indern und Chinesen Autos, Kühlschränke und Fortschritt verwehren? Und wenn alles am einzelnen Menschen liegt, aber weniger Fleisch, mehr E-Autos und weniger Transatlantikflüge im individuellen Konsumverhalten, wie es bei Wallace-Wells heißt, insgesamt kaum etwas brächten – ja, was denn dann? Schweigen im finsteren Walde.

Wer allerdings auf unterhaltsame Art wieder einmal so richtig erschüttert werden will, der hat mit diesem Buch ein paar Stunden schaurige Freude.

David Wallace-Wells: "Die unbewohnbare Erde" ist – aus dem Englischen übersetzt von Elisabeth Schmalen – bei Ludwig erschienen.