Wie Viagogo Veranstalter und Gerichte in Atem hält

Es dauert noch gut neun Monate bis zur Premiere des populären Passionsspektakels in Oberammergau. Und trotzdem wirbt die Ticketbörse Viagogo dafür mit Wendungen wie "nur noch wenige Karten verfügbar" oder gar "ausverkauft". Die Veranstalter aus Oberammergau haben dagegen geklagt und das Oberlandesgericht München untersagte Viagogo heute in zweiter Instanz diese Werbemethoden. Angaben wie "nur noch wenige Tickets verfügbar" befand das Gericht für irreführend, weil es suggeriere, dass Viagogo über ein fixes Kontingent an Karten verfüge, was bei der Zweitverkaufs-Plattform nicht der Fall ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es beim Veranstalter der Passionsspiele für den ganzen Zeitraum der Passionsspiele (16. Mai bis 4. Oktober 2020) noch reguläre Karten zu kaufen, die – je nach Kategorie – 30 bis 180 Euro kosten. Die einzige Ausnahme ist die Premiere: Für die gibt es im freien Handel gar keine Karten, denn die Premiere ist nur für geladene Ehrengäste und Oberammergauer Bürger*innen vorgesehen. Trotzdem bietet Viagogo heute vier Premierenkarten an: zwei zu je 1.586 Euro, zwei zu je 1.321 Euro.

Viagogo im Visier von Justiz und Verbraucherschützern

Viagogo – europaweit inzwischen das größte Zweitverkaufsportal für Sportveranstaltungs-, Konzert-, Theater- und Festivaltickets aller Couleur – betont, dass die Preise von den Verkäufern festgelegt würden: Viagogo bringe lediglich Käufer und Verkäufer zusammen. Was das Portal verschweigt, ist, wie die zusätzlichen Kosten – Gebühren und Steuern, die erst am Ende der Buchung genannt werden und für böse Überraschungen sorgen – zustande kommen. Das bleibt intransparent. Die Marktwächter der Verbraucherzentrale Bayern gaben im Mai 2019 an, dass die Ticketangebote bei Viagogo im Schnitt 31 Euro über dem Originalpreis lägen. Und da kämen dann am Schluss noch mal im Schnitt 35 Euro Gebühren und Steuern drauf.

Geht es um Veranstaltungen, die schon am ersten Vorverkaufstag ausverkauft sind – so etwa bei den Auftritten des umstrittenen US-Komikers Louis C.K. auf seiner Europatournee – kommt es vor, dass ein reguläres 40-Euro-Ticket auf Viagogo für 314 Euro gehandelt wird. Oder ein Konzertticket für Element of Crime, das ursprünglich 44,50 Euro kostet, für 375 Euro zu haben ist.

Viele Veranstalter werfen Viagogo vor, die Preisschraube selbst in die Höhe zu treiben, indem das Portal Knappheit und Begehrtheit vortäuscht. Eben wie im Fall der Passionsspiele von Oberammergau mit dem Hinweis, das "nur noch wenige Karten verfügbar" seien.