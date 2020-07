Wie verändert sich Architektur in der Pandemie?

Wahren Sie einen Abstand von anderthalb Metern! Eine überall präsente Mahnung – jederzeit möglich ist der Corona-Abstand nicht. Je mehr Menschen sich wieder in der Öffentlichkeit oder durch Schul- oder Bürogebäude bewegen, umso schwieriger wird das. Müssen Räume in Zukunft also anders angelegt werden, pandemietauglicher, sozial, aber offen? Darüber hat Judith Heitkamp mit dem Architekten Till Gröner gesprochen. Er ist Gründer der Organisation Supertecture, die ehrenamtlich mit jungen Architektinnen und Architekten in Asien und Afrika baut, und Dozent an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Dort hat er mit seinen Studierenden ein Corona Lab gegründet.

Judith Heitkamp: Was ist ein Corona Lab?

Till Gröner: Nach Ausbruch der Pandemie war schnell klar, dass wir uns in einer sehr architekturrelevanten Krise befinden. Social Distancing, Abstand halten, Trennwände, die 1,5-Meter-Gesellschaft – das sind alles Vokabeln aus der Architektur. Im Corona Lab versuchen wir, Räume zu entwickeln, in denen man sich pandemietauglich treffen kann. Wir haben angefangen, als man sich hier in Bayern nur zu zweit im Außenbereich treffen durfte, und die erste Aufgabenstellung war: Wie kann ein Raum aussehen, in dem wir uns zu dritt treffen, ohne uns gegenseitig anzustecken?

Wie denn?

Wir haben eine charmante Glas-Spende bekommen und im Endeffekt einen dreiteiligen Raum gebaut, in dem sich drei Menschen sehen und unterhalten können und dabei räumlich voneinander getrennt sind. Wir haben insgesamt verschiedene Räume entwickelt, viele theoretisch, einige praktisch, und haben die dann im öffentlichen Raum ausgestellt. In Kaufbeuren sind wir stolzer Veranstalter der größten Corona-Architektur-Ausstellung der Welt gewesen. So viele Architekten beschäftigen sich nicht mit dem Thema.

Was kann Architektur denn gegen oder angesichts von Corona tun?

Es ist eine räumliche Fragestellung. Kann Architektur coronataugliche Räume schaffen? Darüber hinaus geht es auch darum, die Erfahrungen der Corona-Bedingungen miteinzubeziehen, zum Beispiel die Angst, sich anzustecken oder denunziert zu werden. Unsere Projekte beinhalten dabei immer auch ein fröhliches Augenzwinkern. Wir haben zum Beispiel das Coronaskop entwickelt, eine Art analoge Videokonferenz, in die man sich hineinlegen kann. Ich bin dann in einem aufgeteilten Raum und kann über Spiegel kommunizieren. Oder: mobile Räume. Da haben wir das Corona-Symbol Einkaufswagen genommen – gehe nicht in den Einkaufsladen ohne Einkaufswagen – den haben wir umgebaut zu einer mobilen Behausung. Man kann sie mitnehmen und sich dann sicher in der Stadt bewegen. Und gleichzeitig ist sie noch charmant und humorvoll.