"Das Grundeinkommen ist im Prinzip die staatliche Muttermilch"

Wie kann man eine Gesellschaft gerechter gestalten? Wie Armut bekämpfen? Wie Menschen entlohnen, wenn Roboter künftig die Arbeit übernehmen? Eine mögliche Antwort: Mithilfe eines bedingungslosen Grundeinkommens. Heißt: Jeder erhält eine staatliche Zuwendung ohne eine Gegenleistung dafür erbringen zu müssen. Die Idee euphorisiert, aber sie regt auch zu herber Kritik an: Wer will dann noch arbeiten, wenn man Geld geschenkt bekommt? Der Verein „Mein Grundeinkommen“ hat seit 2014 bisher knapp 290 Personen ein bedingungsloses Grundeinkommen ermöglicht und zwar bedingungslos. Die Empfänger wurden ausgelost. Jeder bekam ein Jahr lang 1.000 Euro pro Monat, finanziert über Spenden. „Was würdest du tun?“ heißt das Buch, das der Gründer des Vereins „Mein Grundeinkommen“, Michael Bohmeyer, und die Beraterin und Autorin Claudia Cornelsen über das Experiment Grundeinkommen geschrieben haben. Barbara Knopf hat mit den beiden Autoren über ihre Erfahrungen gesprochen.

Barbara Knopf: Warum haben Sie sich denn mit der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens beschäftigt? Was haben Sie denn erfahren, was die Menschen damit gemacht haben, die ausgelost wurden, dieses Grundeinkommen zu bekommen?

Claudia Cornelsen: Die erste Erfahrung war, dass wir gemerkt haben, die Menschen machen mit dem Geld, was man mit dem Geld machen kann: Man kann es ausgeben, konsumieren, investieren, sparen, weitergeben oder verschenken. Das ist eigentlich ziemlich banal. Wenn das alles so banal ist – braucht es das dann überhaupt? Eine Frage, die immer wieder auftaucht, macht es nicht einfach alles nur 1.000 Euro teurer im Monat, wenn alle 1.000 Euro bekämen? Das Schöne war aber, dass wir sehr schnell gemerkt haben: Gerade beim Konsum geht es gar nicht so sehr um den Konsum an sich, sondern um Selbst-Fürsorge, so haben wir das genannt. Die Leute haben erst Kram konsumiert, weil sie es konnten, haben dann aber gemerkt: Will ich das überhaupt, brauche ich das? Diese Sinnfrage führte dann zu neuen Fragen. Nicht: Was brauche ich, sondern: Was kann ich, was will ich? So gesehen hat das Grundeinkommen über die zwölf Monate, in denen die Leute 1.000 Euro im Monat bezogen haben, eine enorme Veränderung im Leben bewirkt.

Sie haben die Menschen interviewt, um zu erfahren, was wird bewirkt mit so einem Grundeinkommen.

Michael Bohmeyer: Wir wollten genau hingucken. Wir sind heute in der Politik sehr schnell dabei, die Andersartigen zu verurteilen, zu sagen, es gäbe den faulen Arbeitslosen, der sich auf Kosten der anderen bereichern will. Wir haben einfach mal zugehört und festgestellt, dass kaum jemand für Geld arbeiten geht. Da waren wirklich alle Jobs dabei von der modernen Yoga-Lehrerin und Coach-Beraterin bis hin zu Leuten, die Toiletten putzen und die Essensausgabe in der Mensa machen. Sie tun diese Arbeit vor allem deswegen, weil sie gebraucht werden wollen, weil sie Bestätigung und soziale Anerkennung haben wollen. Und jetzt haben diese Menschen das Grundeinkommen bekommen – und zum ersten Mal haben sie ein Geld bekommen, das nicht so moralisch aufgeladen war. Wo es nicht hieß: Hierfür hast du dich krumm gemacht, sondern: Das kriegst du einfach von einer anonymen Menge. Nicht eine Person steht dahinter, die eine Gegenleistung fordert, sondern eine anonyme große Gruppe von Menschen glaubt an dich. Sie haben diesen Vertrauensvorschuss von der Gesellschaft in Selbstvertrauen umgewandelt. Und wenn es Menschen gut geht, dann haben sie auch eine tolle Ausstrahlung, dann können sie sich besser um andere kümmern. So entstand auch ein neues Gemeinschaftsgefühl und ein neuer Tatendrang.