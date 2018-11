Wie Ulrike Lorenz die Weimarer Klassik Stiftung umbauen will

Goethe, Schiller, Weimar, Schlösser, Gärten, Archive und noch mehr museale Stätten. Eigentlich ein Kontrastprogramm für das, was die Kunsthistorikerin Ulrike Lorenz bislang in Sachen Kunstvermittlung und Kulturmanagement betrieben hat. "Ich komme nicht nur von der zeitgenössischen Kunst her, sondern bringe fast 29-jährige, umfassende Museumserfahrung mit", sagt Lorenz. "Und so schaue ich die Klassik Stiftung Weimar zugegebenermaßen nicht aus der Perspektive der deutschen Klassik an, aber sehr wohl der klassischen Moderne. Was ich vielleicht von der zeitgenössischen Kunst mitbringe, ist, mit einem ganz unvoreingenommenen Blick auch an Unbekanntes heran zu gehen."

Sie weiß mit Baustellen umzugehen

So wie sie in Mannheim mit Mut, Energie und Überzeugungskraft das Kunststück fertig gebracht hat, den Neubau der Mannheimer Kunsthalle zu verwirklichen. Ein 70-Millionen-Euro-Projekt, das zu rund 80 Prozent mit Hilfe von privaten Spenden und Stiftungen finanziert wurde. Ulrike Lorenz weiß mit Baustellen aller Art umzugehen. Und dies soll nun erst recht in Weimar im doppelten Wortsinn gelten. Das künftige Bauhaus-Museum muss erst noch ertüchtigt werden.

"Neue Kommunikation mit der Gesellschaft"

Das Goethe-Nationalmuseum verfügt derzeit nicht mal über WLAN und vor allem braucht die Klassik Stiftung Weimar ein verbindendes und verbindliches Leitmotiv. Ulrike Lorenz: "Da geht es zunächst mal darum, eine Strategie zu entwickeln für den Gesamt-Organismus der Stiftung. Die unterschiedlichen Wissens-Institutionen wirklich unter einem starken narrativen Schirm zu vereinen, nach gemeinsamen Nennern zu suchen. Das ist sicher eine erste Aufgabe. Dann stehen auch sicher große Baustellen an, im realen Sinne des Wortes. Bauen wird mich begleiten, das Schloss kommt als nächstes, nach der Eröffnung des Bauhaus-Museums. Das Museum selbst muss in der Topographie der Moderne, die ja ein Spannungsfeld ist und auch die NS-Zeit mit einbezieht, verortet werden, konsolidiert werden, und es ist natürlich sehr viel für eine umfassende digitale Strategie zu tun, die sich nicht allein in einer Forschungsinfrastruktur erschöpft, sondern das Digitale als neue Kommunikation mit der Gesellschaft versteht."