Wie steht es um die Barrierefreiheit in Computerspielen?

Alle 3D-Spiele aus der Ich-Perspektive zum Beispiel. Deren Steuerung ist deshalb so kompliziert, weil der Spieler gleichzeitig den Blickwinkel festlegen muss und seine Figur steuern. Dafür muss er in vielen Spielen mehrere Tasten gleichzeitig oder schnell hintereinander drücken. Bedeutet für Eilert: Sie muss erfinderisch werden. "Dadurch kann ich die Laufen-Taste mit meinen Knien betätige und gleichzeitig mit der Hand benutzen. Das wäre so einfach nicht möglich ohne den Adaptive Controller."

Unnötige Frustration

Aber trotz Spezial-Controller sind manche Spiele so programmiert, dass Eilert irgendwann nicht weiter kommt. Das Mittelalter-Adventure "A Plague Tale" bricht sie zum Beispiel nach knapp einer Stunde frustriert ab, weil es bei einem Kampf auf Schnelligkeit ankommt. Dabei hätten die Entwickler das Problem ganz einfach beheben können, indem sie den Spielern die Möglichkeit geben, die Spielgeschwindigkeit individuell anzupassen. In anderen Games, etwa "Ratchet & Clank: Rift Apart" oder "The Last of Us Part 2" gibt es diese Option.