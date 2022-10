Wie spricht man mit Kindern über den Holocaust?

Zu allererst hört man die Spieluhren. Es sind viele verschiedene, sie spielen munter durcheinander. Dieses musikalische Stimmengewirr hätte Janusz Korczak gefallen, denn es erinnert an spielende und fröhliche Kinder. Regisseurin Gineke Pranger erzählt in ihrem neuen Stück für das Nürnberger Kinder- und Jugendtheater Pfütze keine lineare Geschichte. Vielmehr zeigt sie einzelne Abschnitte im Leben des polnisch-jüdischen Arztes und vielgelesenen Pädagogen und möchte damit zum Nachdenken und Diskutieren anregen.

Der Blick geht auf die kleinen Dinge

Sechs Schauspieler und Musiker stehen auf einer Drehbühne, es gibt kein Bühnenbild. Nur die Instrumente – ein Akkordeon und ein Cello. Und die Schreibmaschine, auf der Korczak seine Gedanken aufschreibt. Neben den geschichtlichen Fakten lenkt Regisseurin Gineke Pranger in ihrem selbst geschriebenen Stück den Blick auf die kleinen Dinge, die in einem Waisenhaus passieren. Sie hat umfangreich über Janusz Korczak recherchiert, zitiert aus seinen Büchern und kombiniert dazu Gedichte von Rose Ausländer. So entsteht diese ganz eigene Collage aus Stimmen.

Zusammenhalt auch in düsteren Zeiten

Janusz Korczak gab Waisenkindern ein liebevolles Zuhause. Wenn Kinder wachsen, soll auch ihr Herz mitwachsen, hat der Pädagoge einmal geschrieben. Janusz Korczak ging es um Zusammenhalt und das soll das Stück zeigen. Ein Zusammenhalt, der auch in ganz düsteren Zeiten Bestand hat. Denn mit dem Zweiten Weltkrieg kommt für die Waisenkinder und ihren Leiter der Umzug ins Warschauer Ghetto.

Neue Musik aus Fragmenten

Dominik Vogel hat die Musik für das Stück komponiert. Es ist eine jungeMET-Produktion – diesmal in Zusammenarbeit mit dem Fürther Stadttheater. In dieser Reihe geht es darum, junge Menschen an neue Musik heranzuführen und Komponist Dominik Vogel hat Gutenacht-Lieder aus ganz unterschiedlichen Kulturen und Epochen genommen und in ganz kleine Schnipsel aufgeteilt. Als die Kinder und der Heimleiter von der SS abtransportiert werden, lässt er nur ein Akkordeon atmen. Ohne Töne zu spielen, bewegt der Musiker den Balg auf und zu, denn für den Genozid, für die Tötung der jüdischen Kinder und ihres Heimleiters Janusz Korczak, kann es kein Lied geben.

Anstand bis zum Schluss

"Blasse Tinte, blauer Tag" ist ein ernstes Stück und ein schwerer Stoff für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Hoffnung, Würde und Anstand bis zum Schluss – das ist die Botschaft dieser poetisch-musikalischen Uraufführung.