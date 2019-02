Wie spielt man Frankenstein hochaktuell?

200 Jahre ist der Roman "Frankenstein" alt. Aber er ist hochaktuell. Mit eindrucksvollen Bildern bringt Sam Brown in Regensburg das Stück auf die Bühne. Ein weiß gekachelter Raum, ein hypermodernes Labor. Durch ein großes Sichtfenster beobachten Experten den Fortgang des Experiments. Ein menschliches Wesen hängt an Blutkonserven, ist auf ein Bett geschnallt, das senkrecht im Raum steht. Wie Christus am Kreuz ist die unglückliche Kreatur hier fixiert, das Werk Frankensteins, das zum Leben erwacht. Die Kreatur gibt zunächst nur Laute von sich, lernt aber sprechen, lesen und schreiben. Und sich wie ein Mensch zu bewegen. Das dauert bis zur Pause und zieht sich etwas. Nach der Pause nimmt die Inszenierung deutlich Fahrt auf, wird das Stück zum Krimi. Alpenpanorama im Hintergrund. Das Geschöpf sucht seinen Schöpfer auf, der schon lange in der Schweiz lebt.

Was macht den Menschen zum Menschen?

Das Monster wird zu menschlich. Es tötet Frankensteins Bruder und dessen Frau, um seine Ziele zu erreichen. Viktor Frankenstein will sein Geschöpf zerstören. "Ich werde Dich vernichten", verspricht er am Ende des Stücks, das weniger ein aktueller Kommentar zu Gentechnik ist, sondern ganz grundsätzlich die Frage stellt: Was macht den Menschen zum Menschen?

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Die tägliche Dosis Kultur – die kulturWelt als Podcast. Hier abonnieren!