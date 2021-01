Wie sich südafrikanische Modedesigner den Sommer 2021 vorstellen

Es mag wie ein Klischee klingen, aber es ist mehr als das: So bunt und vielfältig die Kulturen, Bräuche und Traditionen der Menschen in Südafrika sind, so ist auch die Mode, die von dort kommt. Auf den Instagramprofilen der oft jungen Modedesigner fällt vor allem eines auf: Sie alle sind ihrer Heimat sehr verbunden und Muster, Farben sowie die Natur spielen eine große Rolle.

Tradition, Secondhand, Sportkleidung

Eines dieser jungen Modetalente ist Lezanne Viviers. Die Südafrikanerin gewinnt die Materialien für ihre Kollektionen durch Upcycling, sie setzt also Stoffreste zu neuen Kreationen zusammen. Inspiration dazu findet sie in ihrer Heimatstadt Johannesburg: "Die Leute kaufen viel Secondhand-Kleidung, die von Europa nach Johannesburg verschifft wurde, und die wird dann oft mit Sportkleidung kombiniert oder mit traditioneller Kleidung", erzählt sie. "Wenn du Zulu bist, kannst du traditionelle Zulu-Stücke mit etwas Sportbekleidung oder mit Sachen aus Secondhandshops in der Stadt kombinieren. Das ist das, was ich wirklich an Joburg liebe."