Wie sich mit dem Image der Kirche Geld machen lässt

Ein frisch gezapftes Klosterbräu – nach Originalrezept gebraut, streng nach dem Reinheitsgebot, mit Sorgfalt und in traditioneller Handarbeit hergestellt: Ein Bier, wie es sein soll. So scheint es. Tatsächlich wurde das Kloster-Pilsner aber irgendwo in einer Industrieanlage in der schwäbischen Provinz produziert – von einer Abtei oder gar Mönchen keine Spur. Mit dem Mönchs-Image lässt sich aber gut werben.

Benediktiner klagen gegen Bierhersteller

Das Kloster als Marke ist bei den Bierherstellern äußerst beliebt – schließlich sollen die Mönche ja auch das Bierbrauen erfunden haben. So wie die Benediktiner. Seit dem 15. Jahrhundert stellen sie zum Beispiel im Kloster Andechs und in Ettal Bier her. Dass nun ausgerechnet ein schwäbischer Unternehmer sein Gerstensaft Kloster Pilsner nennt, auf dem Etikett einen Mönch mit einem überschäumenden Maßkrug zeigt – und auch noch die Abfüllanlage als "Klosterbrauerei GmbH" bezeichnet, obwohl es offensichtlich kein Kloster weit und breit gibt: Das ging den Benediktinern zu weit. Sie klagten dagegen. Und bekamen: nicht Recht. Die Begründung: Die Bezüge seien reine Chiffren mit Bezug auf Tradition und Erfahrung – und diese könnten auch weltliche Brauer haben.

Der Kirche werden immer noch gute Eigenschaften zugeschrieben

Trotz schlechtem Image – es lässt sich offenbar noch gut Geld verdienen mit der Kirche als Marke. Konsumentenforscher Joachim Winter sieht als Grund dafür die positiven Eigenschaften, die den Kirchen – trotz zahlreicher Skandale – nach wie vor zugeschrieben werden: "Der klösterliche Bezug macht das Produkt einfach attraktiver. Im Fall vom Bier ist das, glaube ich, sehr eindeutig, dass es um Reinheit geht, um Sorgfalt, und man ein bisschen davon wegkommen möchte von der Vorstellung, dass Bier industriell auch hergestellt wird heutzutage."

Der Eindruck: Es ist für einen guten Zweck

Zu den positiven Eigenschaften von Kirche zählen aber nicht nur die Klöster und ihre Tradition, was das Bierbrauen angeht. Es gibt auch übergeordnete Eigenschaften, die laut Konsumentenforscher Joachim Winter für die Kirche als Marke sprechen – nämlich der Umstand, dass die Kirche eben kein Unternehmen ist, dem es um möglichst hohe Gewinne geht: "Ich vermute, dass allgemein ein kirchlicher Bezug unterstreichen oder suggerieren könnte, dass mit einem Produkt keine Gewinnerzielungsabsicht verbunden ist. Weil das eben eine Eigenschaft der Kirchen ist, dass sie eher soziale Ziele verfolgen, und das kann man dadurch, dass man kirchliche Bezüge herstellt bei der Produktwerbung, bei der Gestaltung von Produkten, dem Konsumenten auch nahelegen."

Es geht um viel Geld in der Werbebranche

Es steckt viel Geld dahinter, wenn es um Image-Aufbau eines Produkts geht. Zum Vergleich: Die Werbebranche setzte im Jahr 2020 rund 45 Milliarden Euro um – und damit ist sie genauso wirtschaftsstark wie die Pharma-Industrie. Weil viel Geld im Spiel ist, geht es bei den Marken auch immer um deren Schutz – wie das Beispiel der Klosterbiere zeigt. Schließlich soll nicht irgendwer gratis davon profitieren können, wenn ein anderer in eine Marke investiert. Doch wie sieht es für die Kirchen mit dem Schutz ihrer Marke aus? Im Falle der Biere haben die Kirchen und Klöster das Nachsehen: Ihr Recht auf die Marke "Kloster" ist nicht geschützt, jeder darf sein Bier so nennen.

Die Kirche hat gewisse Rechte, die eigene Marke zu schützen

Es gibt sogar noch absurdere Beispiele: Vor zwei Jahren hat sich ein Aichacher Geschäftsmann die Kreuzesinschrift "Inri" als EU-weite Marke gesichert – angeblich um damit T-Shirts, Taschen, Getränke und Kosmetik-Artikel damit bedrucken zu lassen. Und vor einigen Jahren beurteilte das Bundespatentgericht den Namen "Gottesrache" für einen Online-Shop zwar als geschmacklos – genehmigte ihn aber trotzdem.

Hat die Kirche also keine Rechte, wenn es um den Schutz der eigenen Marke geht? Doch, sagt Anwalt und Markenrechtsspezialist Christopher Wolf. Marken mit einem Begriff aus Kirche oder Religion sind keineswegs für alle und alles verfügbar: "Es soll eben jetzt keiner mit religiösen Begriffen Geld machen können. Letztlich ist eine Marke ja eine Monopolisierung eines Zeichens oder eines Begriffes, und das sieht man als anstößig an. Es gibt Ausnahmen, weil viele Klöster und andere kirchliche Einrichtungen eben früher schon Bier gebraut oder Schnaps hergestellt haben." Sehen die Richter es als anstößig oder gar sittenwidrig an, wenn für ein Produkt ein kirchlicher Markenname verwendet werden soll, dann gilt: keine Chance.

"Messias" und "Urbi et Orbi" dürfen keine Markennamen sein

Auch die religiösen Gefühle der Gläubigen spielen eine Rolle. Auch sie würden verletzt, wenn ihnen heilige Begriffe plötzlich als profane Marken-Zeichen begegneten – für Dinge wie T-Shirt-Aufdrucke, Kaffeebecher oder Regenschirme. Markenspezialist Christopher Wolf kennt solche Beispiele: "Es wurde versucht, 'Messias' anzumelden – das wurde nicht gestattet. 'Dalai Lama' wurde versucht, als Marke anzumelden. Auch da hat das Bundespatentgericht gesagt, dass es eben ethisch anstößig ist für die Tibeter. 'Urbi et Orbi' – eine Formel für die Segenssprechung des Papstes – wurde auch als anstößig angesehen, weil sie eben als Bezeichnung für kommerzielle Zwecke der Wertevorstellung der Katholiken und Christen insgesamt widerspricht. 'Koran' hat auch jemand versucht, als Marke anzumelden. Auch das war nicht erlaubt."

Beim Markenschutz geht es auch um Vertrauen

Ganz wehrlos sind deshalb die Kirchen nicht. Sie schützen sich in vielen Fällen auch selbst – indem sie für ihre eigenen Marken den Schutz anmelden. Nämlich dann, wenn es um Begriffe geht wie etwa "Telefonseelsorge" oder auch die Bezeichnung "Synodaler Weg". Einer der bekanntesten und wohl ältesten eingetragenen Marken der Evangelischen Kirche ist die Spenden-Organisation "Brot für die Welt". Anne Dreyer, Sprecherin für "Brot für die Welt": "Wir haben sehr viel Vertrauen aufgebaut. Viele Spenderinnen und Spender spenden uns gerne, weil sie wissen, dass wir weltweit eine Vielzahl von Projekten umsetzen, um Hunger und Armut zu überwinden und Ungerechtigkeiten entgegenzutreten. Und dieses Image möchten wir auch durch den Markenschutz schützen."

Nicht immer steht Geld im Vordergrund

Knapp 77 Millionen Euro hat die Organisation im Jahr 2020 an Spenden und aus den Kollekten der Gottesdienste eingenommen. Beim Schutz der Marke "Brot für die Welt" geht es also auch um viel Geld, sagte Anne Dreyer: "Unsere Spenderinnen und Spender können nicht in die Irre geführt werden, und jemand sammelt unter dem Namen ‚Brot für die Welt‘ beispielsweise für die eigene Tasche."

Es geht aber manchmal auch nicht nur ums Geld: Vor einigen Jahren hatten Studenten die Marke für eine Protest-Aktion leicht abgewandelt: "Kein Brot für die GEZ" – damit wollten sie gegen die Rundfunkbeiträge für Computer protestieren. Die Diakonie als Inhaberin der Marke "Brot für die Welt" sah ihr Image damit verunglimpft und stellte den Studenten ein Ultimatum. Noch bevor die Sache vors Gericht kam, war der Fall einkassiert.