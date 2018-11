Wie sich Martin Walser in "Spätdienst" radikal selbst entblößt

"You write damn much", sagte mal einer in New Hampshire, der im neuen Buch zitiert wird. Und wirklich: Martin Walser schreibt um sein Leben. Ein neues Buch jeden Winter und eine Großtournee dazu, rastlos bis ins hohe Alter. Das nächste Buch ist schon in Arbeit, sagt Walser, jetzt erscheint gerade "Spätdienst". Walser sagt über den Titel: "Es ist ja ziemlich spät bei mir. Dann habe ich eben zu diesem Wort Zuflucht genommen. Wenn ich jetzt noch einen Dienst tue, dann ist es ein Spätdienst."

Sprache als Selbstgespräch

Diesmal kein Roman allerdings, das muss erlaubt sein, kein Plot, keine Handlung, kein Zürn, kein Halm, Meßmer oder Percy, nur ein lyrisches Ich, ein Alter Ego zwischen Alltag, Glück, Zweifel und Verzweiflung. Heiter, schwermütig, berührend ist das, auch sehr intim. Sprache als Selbstgespräch, eine schonungslose Selbstbefragung und verstörend radikale Selbstentblößung, reduziert auf Sentenzen, Aphorismen, Gedichte, Wortschöpfungen á la Walser, der schon immer die Welt schöner schreiben wollte. Oder, wie er selbst sagt: "Da ist nochmal alles, was ich je empfunden und gemacht und getan habe. Es ist noch einmal alles aufgeboten und zwar: Es sollte schön sein. Ob Gedicht oder Prosa, das Prinzip ist eine Ausdrucksgelungenheit. Deshalb braucht es keine Handlung. Es muss sich lohnen, das zu lesen."

"Spätdienst" ist, was es verspricht: "Bekenntnis und Stimmung" in späten Jahren, Projektions- und Identifikationsfläche für Leser. Es gibt rare Glücksmomente, der Ton scheint gelassener als in früheren Büchern, und dennoch ist diese Lebensbilanz getönt von viel Schwärze, wenig Lichtpunkten und einigen Seufzern über die "Existenzstrapazen". "Ohrenmüde", "beschimpfungsmüde" ist dieses Ich. Vergessen lernen wäre das Schönste, aber die Erinnerung lässt sich so wenig abschütteln wie der Hader mit sich selbst und mit alten Gegnern, alles Kritiker, alle in angriffslustigen Vierzeilern namentlich genannt, keine Freunde – nirgends, im Buch wenigstens, dafür Fremdheit, Einsamkeit, Versäumnisse, Widersprüche, auch die Einsicht, selbst gezündelt zu haben. Und – das Alter.

Dem Tod widersprechen

Über ein Jahr hinweg gehen die Zeilen, aber der Herbst bestimmt diesen "Spätdienst", Vergänglichkeit ist in allen Dingen, doch dem Tod will Martin Walser widersprechen: "Ich sage dem Tod ins Gesicht, ich glaube Dich nicht."

Der Tod kommt nicht vor als eintönige Siegesveranstaltung einer Lebensvernichtung, sondern er kommt vor, wenn er vorkommt, als ein Streitpartner. Es wird ihm widersprochen. Was bleibt, sind Glücksmomente in der Natur, Sonnenlicht, der Herbst als liebste Jahreszeit, "Blätterschönheit", "Sterbepracht", der Regen. Immer wieder Lebensgier und Todesahnung. Und der See, Schauplatz der Romane, prägende Landschaft und zeitlebens Anker und Angelpunkt, Kraftquelle fürs Leben und Schreiben im "schönsten Arbeitszimmer der Welt" mit weitem Blick auf die Spiegelfläche vor den hohen blauen Bergen.