Wie sich kulturelle Zwischennutzung auf das Image auswirkt

Von Januar bis Ende Mai 2019 können 40 Kultur- und Kreativschaffende in den Räumen der Alten Akademie arbeiten, sich vernetzen und austauschen. Unter ihnen DJs, Designer, Kleinverlage, Filmproduzenten, Künstler, Modedesigner, Galeristen oder Journalisten, die über das Leben in der Stadt berichten. Und diese Vernetzung wird auch nach den wenigen Monaten in der Alten Akademie noch Früchte tragen, sagt Jürgen Enninger von der Stadt München, der die Zwischennutzung mit seinem Team vermittelt hat: "Gerade die Kreativbranchen sind noch Branchen die stark von persönlichen Begegnungen geprägt sind. Schauen Sie sich mal Autoren an, die mit Verlegern in Kontakt kommen. Oder wenn jemand einen Blog betreibt zu einem Thema will man irgendwann mal die Blogbetreiberin kennenlernen, um zu verstehen, über was schreibt die oder was treibt die persönlich um. Das Persönliche und Digitale muss immer zusammenfinden, vor allem wenn es um Projektentwicklungen geht."

Viel geboten – aber nur für wenige Monate

Die Immobilienfirma SIGNA, die einen Teil der Alten Akademie seit 2013 besitzt und die jetzt die kulturelle Zwischennutzung initiiert hat, stellt den Kreativschaffenden aber nicht nur knapp zwei Stockwerke fast umsonst zur Verfügung, sondern auch zwei Kommunikationsmanager und eine PR-Agentur. Neben Internetauftritt und medialer Betreuung werden auch Führungen für die Öffentlichkeit organisiert. Alles mit dem Ziel, dass die Nutzer bekannter werden. Für die Immobilienfirma ist das natürlich auch eine Politur fürs Image, denn um die Alte Akademie gab und gibt es viel Streit. Denn mit dem Einkaufszentrum, das hier nach der Popup Akademie entstehen soll, wird ein historischer Ort der Bildung verloren gehen.

Jahrhunderte lang ein Ort der Bildung

Als die katholische Kirche im 16. Jahrhundert von den Protestanten Konkurrenz bekam, verstand man in München, dass man die neue Kirche nicht mit Gewalt würde bekämpfen können. Die eigene Kirche müsse stattdessen attraktiver werden. So bekamen die Jesuiten den Auftrag eine Schule zu gründen – eben am Ort der Alten Akademie. Innerhalb weniger Jahrzehnte blühte die Schule auf und hatte 1.500 Schüler – wohlgemerkt bei nur 20.000 Einwohnern in München.

Weiter entstand ein gewaltiger Renaissancekomplex, zu dem bis heute die Michaelskirche gehört. Später beherbergten die Gebäude zeitweise die Bayerische Staatsbibliothek, die Bayerische Akademie der Wissenschaften oder die Ludwig-Maximilians-Universität. Nach Krieg, Zerstörung und Wiederaufbau hatten dann zum Beispiel die Landesbodenkreditanstalt oder das Landesamt für Statistik hier ihren Sitz und auch ein kleines Jesuitenkolleg.

Gegenstimmen werden laut

"Die Alte Akademie ist so eine Perle des Wiederaufbaus in den 50er Jahren und die Fassade ist ein Zeugnis der noch viel längeren Geschichte. Die Stadt München sollte nicht zulassen, dass das angefasst wird. Mit einer behutsamen Renovierung kann man daraus eine Perle für das öffentliche Leben in München machen.“ meint Hans Hanfstingel. Er ist Teil der Altstadtfreunde München. Diese Bürgerinitiative empört sich ebenso wie das Münchner Forum und andere Architektur- und Kulturfreunde noch immer darüber, dass der Freistaat die Alte Akademie im Erbbaurecht für 65 Jahre an Investoren verkauft hat – meistbietend versteht sich.

Die Mieten könnten stark anziehen. Außerdem wird die geschlossene Renaissancefassade durch das geplante Einkaufszentrum mit Schaufenstern und Leuchtreklamen aufgebrochen, um die Käufer hineinzuziehen. Der Durchgang zu den Arkaden, die vor dem westlichen Gebäudeteil das Bild der Fußgängerzone jahrzehntelang geprägt haben, wird geschlossen und die Arkaden deutlich verschmälert. Wenn es nach Hans Hanfstingl von den Altstadtfreunden München ginge, gäbe es jetzt nicht nur eine kulturelle Zwischen-, sondern eine kulturelle Dauernutzung in der Alten Akademie.

"Es muss Orte geben, die nicht dem Kommerz geopfert werden. Die zeigen, dass München auch noch was anderes im Sinn hat und dass das keine Verschwendung ist von wertvollen Flächen in der Innenstadt, wenn sie nicht kommerziell genutzt werden."

Jetzt gibt es aber erst mal Kunst in der Alten Akademie München. Jeden dritten Donnerstag sind die Türen für jedermann geöffnet, um die Kreativschaffenden und ihre Projekte kennenzulernen.

