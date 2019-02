Wie sich Künstler um das schwärzeste Schwarz streiten

"Descent into Limbo", Abstieg in die Vorhölle, heißt eine berühmte Installation des britischen Künstlers Sir Anish Kapoor. Erstmals gezeigt hat er sie 1992 auf der 9. Documenta in Kassel. Es handelt sich um ein mehrere Meter tiefes Loch im Boden, gefüllt mit einer an Tinte erinnernden extrem schwarzen Flüssigkeit. Bei der Pressevorbesichtigung im Juni 1992 waren wir alle fasziniert. Das Loch übte eine fast magische Anziehungskraft aus, wie ein Schwarzes Loch im Weltall. Doch das Risiko war uns durchaus bewusst, hatten wir doch zufällig im selben Hotel eingecheckt wie Kapoor und mit ihm geredet.

Weißer Staub auf tiefem Schwarz

Dann kam der erste Publikumsandrang am Eröffnungs-Samstag, und mit ihm eine unliebsame Erfahrung für den damals noch jungen Künstler aus London. Zum einen wirkte sich der Estrichboden rund um das Loch negativ auf die Wirkung, die Ästhetik aus. Immer mehr weißer Staub legte sich durch die Bewegungen der Besucher auf die tintige Oberfläche. Es musste oben immer abgeschöpft werden und neu nachgefüllt. Schlimmer aber war, dass die Verantwortlichen um Documenta-Chef Jan Hoet die Gefahr von "Descent into Limbo" erst jetzt erkannt hatten.

Was, wenn einer – vielleicht nach einem Schwindelanfall oder wüst angezogen vom magischen Schwarz – hineinfallen würde in das Flüssigkeitsgefängnis, dem Vernehmen nach fünf Meter tief? Wenn sich Mund, Nase und Augen füllen würden mit dem dickflüssigen Dunkel? Also stand für den gesamten weiteren Verlauf der Documenta 9 im Jahr 1992 mindestens ein Wachmann neben dem Loch und passte auf – was sich für die Wirkung von Kunst eher nachteilig auswirkt. 2018 ist im portugiesischen Porto auf einen solchen Aufpasser offenbar verzichtet worden – und tatsächlich ein unvorsichtiger Besucher in einen Nachbau des Schwarzlochs, in diesen Limbo gestürzt. Er hat glücklicherweise überlebt.

"Vantablack" gegen "Black 3.0"

All das sollte man wissen, wenn man heute erfährt, dass sich Anish Kapoor vor drei Jahren für viel Geld bei einer Hightech-Firma die exklusiven künstlerischen Nutzungsrechte von "Vantablack" gesichert hat, dem schwärzesten Schwarz aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen, das 99,6 Prozent des Lichts schlichtweg verschluckt. Klar, dass sich inzwischen wiederum andere Künstler diese Exklusivität nicht bieten lassen wollen. Zuerst entwickelten sie das pinkeste Pink, frei zur Verfügung für alle Künstler außer Anish Kapoor.

Und jetzt, nach dem gleichen Muster, "Black 3.0", das immerhin bis auf ein Prozent an Kapoors "Vantablack" herankommt. Dieser echt männliche Kampf im Dunkelbereich erinnert stark an Armdrücken oder unerlaubte Auto-Wettrennen. Indes: Was für schöne schwarze Quadrate hätte Kasimir Malewitsch mit Vantablack oder "Black 3.0" malen können. So schwarz, dass er mit ihnen die Kunstgeschichte wirklich in einem schwärzesten Schwarz begraben hätte. Nicht im Limbo, sondern gleich in der Hölle.