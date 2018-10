Wie sich ein Palästinenser erfolgreich weigert, Feind zu sein

Wer Daoud Nassar auf seinem Weinberg im Westjordanland besuchen möchte, muss den letzten Kilometer zu Fuß gehen. Die israelische Militärverwaltung hat die Zufahrtstraße mit großen Felsbrocken unpassierbar gemacht.

Der 48-jährige Daoud lebt auf einem 42 Hektar großen Gelände, einem 950 Meter hohen Hügel mit einem fantastischen Blick. Hier wachsen Oliven und Mandeln, Feigen, Aprikosen und Weintrauben. Auf den ersten Blick ein idyllischer Flecken Erde.

Familiengeschichte bietet Romanstoff

Die Geschichte Nassars Familie beginnt 1916. Sein Großvater, der christliche Palästinenser Daher Nassar, kauft jenen 42 Hektar großen Hügel. Er ist Landwirt, bebaut das Land und gibt es an seine Söhne weiter. 1967, im Sechstagekrieg, erobert Israel das Westjordanland, stellt es unter israelische Militärverwaltung und schafft damit neue Fakten.

„Seit 1991 besteht die Gefahr der Enteignung. Wir wissen nie, wie es weiter geht. Dazu kommt, dass wir hier isoliert leben, durch die Mauer und blockierte Straßen. Zudem dürfen wir nicht bauen, haben kein Leitungswasser und keinen Strom. Das sind Probleme, mit denen wir jeden Tag kämpfen.“ Daoud Nassar

Gewalt ist keine Option

In den besetzten Gebieten haben Palästinenser, ob Christen oder Muslime, eingeschränkte Rechte. Resignation oder Gewalt sind für Daoud Nassar keine Option. Der evangelische Christ lässt sich nicht beirren.

Nassar besitzt eine Solaranlage, die er mit internationaler Hilfe finanziert hat, ebenso Kompost-Toiletten und eine Zisterne, in der er Regenwasser sammelt. Nassar darf auf seinem Grundstück keine Gebäude errichten. Jeder Antrag auf eine Baugenehmigung wird abgelehnt - ohne Begründung.

Seit 1991 Kampf um das Grundstück

Aus der Sicht des Staates Israel gehört Daoud das Grundstück nicht mehr. 1991 erklärt Israel den Hügel der Nassars zu israelischem Staatsgebiet, weil es angeblich 3 Jahre lang nicht bewirtschaftet wurde.

Seither kämpfen Daoud und seine Familie um Großvaters Weinberg. Während viele Palästinenser ihr Land nie registrieren haben lassen, kann Daoud dagegen seinen Besitz nachweisen: Es gibt einen Kaufvertrag von 1916 auf den Namen seines Großvaters, ebenso spätere Dokumente von englischen, jordanischen und israelischen Behören.

Attraktives Grundstück für israelische Siedler

Daouds Land ist das letzte Grundstück weit und breit in palästinensischer Hand. Zudem ist es ein attraktives Stück Land für jüdische Siedlungen. Allein fünf israelische Siedlungen gibt es bereits in Sichtweite von Daoud Nassars Hügel. In der größten davon leben rund 55.000 Menschen.

Immer wieder kommt es zu Übergriffen und Bedrohungen von radikalen Siedlern, berichtet Daoud Nassar: Sie zerstören Obst- und Olivenbäume oder Weinreben – und damit seine Existenz. Familienmitglieder wurden sogar schon mit Waffen bedroht. Doch die Nassars lassen sich dadurch nicht provozieren. Ihre Kraft schöpfen sie aus ihrem christlichen Glauben.

„Für uns sind diese vier Prinzipien wichtig: Ich weigere mich Opfer zu sein, ich weigere mich zu hassen, ich agiere anders, aus meinem Glauben heraus, und ich glaube an Gerechtigkeit. Das ist unsere Theorie, das ist sehr wichtig.“ Daoud Nassar