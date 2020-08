03.08.2020, 11:29 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Wie sich ein Mann verbrennt: Handkes "Zdeněk Adamec" in Salzburg

Ein 18-Jähriger steckt sich selbst in Brand, ein umstrittener Nobelpreisträger schreibt darüber ein Stück, Aktivistinnen kündigen Proteste an. Der Abend bei den Salzburger Festspielen sollte also was werden - und dann kam alles ganz anders.