Wie RIN mit "Nimmerland" ein Lebensgefühl in Rapmusik verwandelt

Zweideutige Botschaften

"Nimmerland" können sich RINs meist doch sehr junge Fans von ihren Eltern für schlappe 59 Euro auch als Box mit "Ljubav"-Aufdruck (kroatisch für Liebe) im Style des Nike-Swooshs inklusive T-Shirt mit selbem Aufdruck unter den Weihnachtsbaum legen lassen. Womit wir beim Thema Materialismus wären: Auch diesmal haben Markenklamotten und Modelabels ihren festen Platz in der RINschen Lyrik. Und doch hat sich ein leichter Überdruss in die Lyrics eingeschlichen: "Alles ist Designer, doch was nützt uns dieses Geld," singt RIN in "M.I.A." und "Baby sag mir, wieso liebst du diesen Typ mit den Nikes?" in "Keine Liebe". RIN scheint sich nicht mehr sooo sicher zu sein, ob Markenklamotten wirklich der Lebensinhalt schlechthin sind. Andererseits beschäftigt ihn die Frage auch nicht so sehr, dass er sich zu einem eindeutigen Statement aufraffen könnte.

Das Gleiche gilt für das Verhältnis des Instagram-Stars zu Instagram: Zeilen wie "Wir leben für das Leben, nicht für Instagram" ("Bietigheimication") oder "Baby, was bedeuten dir die Instagram Likes?" ("Keine Liebe") lassen durchblicken, dass RIN mittlerweile ein gebrochenes Verhältnis zu der Plattform hat, die half, ihn zu dem zu machen, was er heute ist. Vielleicht ist das aber auch nur Koketterie mit einem Rockstar-Klischee – das RIN vor der Kulisse von einer halben Million Follower auf Instagram selbst lebt.

Jugend ohne Zukunftsillusionen

Zusammen ergibt das Album den Soundtrack einer desillusionierten, gelangweilten Jugend, die sich von Älteren nichts erzählen lässt – auch nicht gegen Konsumterror oder das Schweinesystem sein zu müssen. Eine Jugend, die sich – wie Peter Pan mit Nimmerland – auf Youtube, Instagram, Snapchat und TikTok längst ihre eigene Welt gebaut hat. Nicht von ungefähr sind auf dem Albumcover Filmplakate von "Kids" und "La Haine" zu sehen – beides Filme, die Jugendliche bzw. fast noch Kinder in einer Welt voller Drogen, Gewalt, Sex und Langeweile zeigen. Doch Obacht: So verbissen ernst gemeint ist das alles dann doch nicht. Auch "die verlorene Jugend" ist ja mittlerweile ein Klischee. Man kann sich RIN zwar nur sehr schlecht auf einer Fridays for Future Demo vorstellen. Aber eben auch nicht mit einer Nadel im Arm.