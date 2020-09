Wie Pouya Raufyan seine Kriegserlebnisse musikalisch verarbeitet

Dezember 2017: Pouya Raufyan, der damals schon sechs Jahre in Deutschland lebte und unter anderem als Schauspieler in Augsburg und München arbeitete, sollte kurz vor einer Theaterpremiere nach Afghanistan abgeschoben werden. Unter dem Hashtag #standwithpouya machten sich Kulturschaffende, Medien und auch Teile der Politik stark für den Verbleib von Raufyan in Deutschland. Die Geschichte ging so spektakulär wie riskant aus: Am 22. Dezember 2017 flog Raufyan freiwillig nach Kabul, um einer offiziellen Abschiebung zu entgehen. In Begleitung eines deutschen Schauspielfreundes und der Hoffnung, irgendwie und möglichst bald wieder nach Deutschland reisen und dort bleiben zu können.

Für 55 Tage zurück in Afghanistan

Jetzt also wieder Afghanistan, das Land, aus dem Pouya Raufyan 2011 vor den Taliban fliehen musste, weil er als Zahnarzt mit Christen und Ausländern kooperierte und außerdem als Musiker kritische Lieder sang. "Wenn du zurückgehst", erklärt er im Gespräch, "bedeutet das den Tod für dich. Du weißt nicht, was passiert. Wenn du aus dem Flughafen rausgehst, können die dich umbringen. Diese Leute wissen, dass du in Afghanistan bist."

Die emotionale Zwickmühle – 55 Tage wieder in der Heimat zu sein, aber die geliebten Orte und Menschen seiner Kindheit nicht besuchen zu können, beschreibt Raufyan im Song "Heimweh". Was seine freiwillige Rückkehr nach Afghanistan zu einer noch viel lebensgefährlicheren Mission machte, erfahren wir durch das Lied "In meiner Heimat ist Krieg". Pouya Raufyan hatte darin die Taliban "Teufel" genannt, auch ein Video gab es zu diesem Song. Es wurde in Afghanistan öffentlich, kurz bevor die Abschiebung angeordnet wurde: "Und jetzt gehst du genau da hin, wo DIE sind! Das war der furchtbarste Moment," erzählt Raufyan. Er hat die Zeit in Kabul überlebt, und konnte nicht zuletzt durch den massiven Druck seiner Unterstützer nach Deutschland zurückkehren. Vorerst.