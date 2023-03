Wie Nürnberg 1946 ein Zentrum der Weltliteratur wurde

Erika Mann wollte über dieses außergewöhnliche "Presselager" auch mal etwas schreiben: "The Press Camp, A Unique Establishment" sollte das entsprechende Kapitel in ihrem Buch "Alien Homeland" heißen, das die Tochter Thomas Manns dann aber wieder verwarf. Erika Mann gehörte 1946 zum großen internationalen Berichterstatter-Tross, der kurz nach Kriegsende nach Nürnberg gereist war, um über den Hauptkriegsverbrecherprozess zu berichten. Der Großteil von ihnen – John Dos Passos, Ilja Ehrenburg, Augusta Roa Bastos, Martha Gellhorn, Willy Brandt und Markus Wolf – war untergebracht im Schloss Faber-Castell in Stein bei Nürnberg.

"German schrecklichkeit at its worst"

Von den Amerikanern in Beschlag genommen, bot das sogenannte "Bleistiftschloss" seinerzeit etlichen Beobachtern der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse ein Obdach. Obwohl die Schlossanlage durchaus imposant ist, muss man eher zum Wort Obdach greifen, weil das Ganze doch eher Jugendherbergscharakter hatte mit Schlafsälen, in denen zu zehnt in Armeefeldbetten übernachtet wurde.

Das Presselager war eine Art Feldlager. "Dieses Presselager befindet sich in einem seltsamen Schloss, das von Mitgliedern der Faber-Bleistiftfamilie erbaut wurde", notierte John Dos Passos: "Es ist voll von nackten Damen aus grässlich weißem Stein, abscheulichen Treppen, [...] schrecklich designten goldenen Sesseln, Kronleuchtern, die einem auf den Kopf zu fallen drohen, ... German schrecklichkeit at its worst", resümierte der Autor von "Manhattan Transfer" seine Eindrücke. Das deckte sich mit der Wahrnehmung Peter de Mendelssohns, der in einem Brief an Hilde Spiel am 2. Dezember 1945 von "diesem schrecklichen Presselager" schrieb.