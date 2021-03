Wie Nazis Kunst horteten - und was Bayern damit zu tun hat

Nach dem Krieg kamen 900 Kunstobjekte aus sehr zweifelhaften Quellen in die Münchner Pinakotheken und ihre Zweiggalerien: Zum Beispiel aus einem Zug, in dem Hermann Göring seine Sammlungen aus seinem Landsitz Carinhall bei Berlin in die Sicherheit der Alpenfestung bringen wollte. Zum Beispiel vom Obersalzberg selbst, Adolf Hitlers Bergidyll bei Berchtesgaden. Sie kamen aus den Sammlungen anderer Nazi-Größen, aus öffentlichen Gebäuden wie der NSDAP-Parteizentrale oder aus Depots für das geplante Führermuseum in Linz. Darunter natürlich Raubkunst, aber auch auf dem Kunstmarkt rechtmäßig Erworbenes. Insgesamt ein Abbild des Geschmacks der führenden Nazis.

"Man kann drei Sammlungsschwerpunkte ausmachen", sagt Buchautor Johannes Gramlich von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. "Das waren einmal die alten Meister, vor allem altdeutsche Kunst. Es war die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts, schwerpunktmäßig die Münchner Schule. Und dann als dritten Schwerpunkt: zeitgenössische Kunst aus der NS-Zeit."

Nach dem Krieg gingen 900 Nazi-Werke an Bayern

Gramlich, der Autor des Buches "Begehrt, beschwiegen, belastend", denkt da zum Beispiel an Adolf Zieglers berühmtes Triptychon "Die vier Elemente", das ursprünglich im Braunen Haus in München zu sehen war, aber kürzlich auch wieder einmal in der Pinakothek der Moderne, nicht als bedeutendes Kunstwerk, aber als wichtiges historisches Zeugnis. Wie viele der 900 Nazi-Werke, die den Staatsgemäldesammlungen zugefallen sind, werden jetzt nach der Wiedereröffnung der Museen dem Publikum präsentiert werden?

"In der Alten Pinakothek sind es derzeit zehn Gemälde aus diesem Bestand, die zu sehen sind. Und dann noch rund 30 Objekte in kleineren Museen im bayerischen Umland, entweder als Leihgabe von uns oder in unseren Zweiggalerien."

Ein Beispiel für die deutschen Altmeister: Stefan Lochners sehr attraktive "Anbetung des Kindes", die der Elberfelder Industriellenfamilie Von der Heydt korrekt von einem prominenten Nationalsozialisten abgekauft worden ist und die heute in der Alten Pinakothek hängt.