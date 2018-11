Wie Nadin Deventer das Berliner Jazzfest erneuern will

Nadin Deventer sprudelt ohne Unterlass, so begeistert wie eine Studienanfängerin im Ersten Semester, von Empowerment und Genderfragen, gerade im Jazz. Sie will Spaß haben und tanzen zu diesen zuweilen schrägen, punkigen Klängen des Widerstands und der Selbstvergewisserung. Für all das will sie ein anderes, ein neues und auch das alte Publikum gewinnen, das seit Jahren diesem Ritual Anfang November frönt. Aus dem kuratorischen Prozess heraus haben sich fünf Schwerpunkte entwickelt, erzählt Nadin Deventer: "Zum einen Europa mit fünfzehn Konzerten von Künstlern aus zehn Ländern. Ein anderes wichtiges Thema ist die Entwicklung und das Empowerment der afroamerikanischen Musik, und damit hängt unmittelbar zusammen die Entwicklung in Chicago, mit der Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM), da haben wir einen neuen Cluster aufgemacht."

Deventer blickt zurück auf reichhaltige Erfahrungen im Kulturbetrieb. Sie arbeitete im Ausschuss für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag, für ein Festival Klassischer Musik in Brüssel, für die Ruhrtriennale und machte etliche Jahre das Booking für den Jazzclub Domizil in Dortmund. Jetzt also: Jazzfest Berlin. Auf die noch immer weitgehend ungeklärte Frage "Was ist das, Jazz?" richtet Nadin Deventer ihren Blick in einer frischen und unverkrampften Art. Das hat dem Intendanten der Berliner Festspiele, Thomas Oberender, offenbar derart imponiert, dass dieser die 41-Jährige auch gleich noch zur Produktionsdramaturgin gemacht hat.

Eine Frau an der Spitze des wichtigsten Jazz-Festivals

Vieles wird beim Jazzfest unterm Strich beim Alten bleiben und bleiben müssen. Aber so einige Steine werden wohl doch auf eine andere Position gerollt werden. "Es ist ja nicht so, dass es einfach eine neue Verpackung ist, und der Inhalt ist wie all die anderen Jahre zuvor", sagt Deventer. "Es kommt schon anders daher, auch die Art, Festivals zu programmieren und zu denken."

Mit Deventer leitet auch zum ersten Mal in mehr als 50 Jahren eine Frau das Berliner Jazzfest. Ob ihre Herangehensweise spezifisch weiblich ist? "Ich glaube, dass meine Generation anders sozialisiert ist – und auch anders beruflich sozialisiert ist. Ich arbeite kooperativ, ich arbeite gerne mit flachen Hierarchien, und ich bin hier absolut nicht der Oberkurator, der weiß wie alles funktioniert. Das ist, denke ich, vielmehr eine Generationenfrage als eine Genderfrage."