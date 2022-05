Wie mit Popmusik über die Mauer hinweg Politik gemacht wurde

Meinungen über "Krawall-Fans" ähnlich

Joachim Hentschels Buch "Dann sind wir Helden" erzählt die Geschichte nicht in einer Richtung – von West (Super-Musik) nach Ost (so la la…), sondern als eine gemeinsame und gleichwertige. Im September 1965 etwa endete ein viel zu kurzes Rolling-Stones-Konzert in der Berliner Waldbühne mit Randale der Fans. Marianne Kochs Bericht in der Bild-Zeitung – Tenor: "Ich saß in der Hölle" – wurde anderntags im "Neuen Deutschland" nachgedruckt.

Ein paar Wochen später verbot die DDR-Führung, nach einer Demonstration junger Musik-Freaks in Leipzig, den Beat im Land. Im Dezember, auf dem XI. Plenum, folgte Walter Ulbrichts Yeah-Yeah-Yeah-Abrechnung. Die Beatles-Platten etwa, ein Jahr zuvor dank Lizenz im Osten zu haben, waren plötzlich geächtet. Die Diskurse über die Fans, die angeblichen Krawallbrüder, ähnelten sich auf beiden Seiten der Mauer.

Ablehnung der Amerikanisierung in Ost und West

"Das driftete mit der Zeit auseinander, gerade auch durch die Studentenrevolte 1968, die Hippie-Zeit – eine gewisse Aufklärung und Lockerung, die in der Gesellschaft stattfand. Die war natürlich im Westen stärker als im Osten", so Hentschel. "Nichts destotrotz ist es interessant: So sehr unterschied sich am Anfang gar nicht die Ablehnung des Ausschweifenden, die Ablehnung dieser Amerikanisierung."

Joachim Hentschel schreibt nicht nur über den Rock'n'Roll, etwa über die Versuche Udo Lindenbergs, in den frühen 80er-Jahren eine DDR-Tour genehmigt zu bekommen, über die Absage der BAP-Konzerte im Osten wie auch über die Auftritte von Dylan, Bruce Springsteen und schließlich Depeche Mode in Ostberlin.

Es geht auch um Liedermacher und Schlagerstars. Ein langes Kapitel spiegelt die Biographien von Katja Ebstein (West) und der spanischstämmigen Sängerin Aurora Lacasa (Ost). Und: Hentschel blickt hinter die Kulissen, berichtet von Menschen wie Bernd Martin, der die "Spider Murphy Gang" auf Ost-Tour als Aufpasser begleitete. Oder Walter Cican, Musiker und später beim sogenannten "Lektorat" beim DDR-Radio tätig, ein Zensor und Wächter über die Texte der Songs, die man hören konnte.

Rock'n'Roll aus dem Osten hatte Exotenbonus

"Was ich wahnsinnig faszinierend fand, gerade bei diesen Protagonisten, die eher im Hintergrund standen, war, dass viele von ihnen heute noch ein bisschen knabbern an diesen Widersprüchen, in die sie sich damals begeben haben", resümiert Hentschel. Um den Austausch möglich zu machen, mussten sie sich mit dem Staat, in dem sie lebten, arrangieren. "Auf der anderen Seite aber konnten sie auch Dinge möglich machen, die ohne diese Verstrickung mit dem Staat nicht möglich gewesen wären."

Natürlich gibt es auch Biographien, die für den Austausch in die andere Richtung stehen – etwa die des westdeutschen Musik-Managers Peter Schimmelpfennig, eines "Donnervogels und Aufschneiders", wie Hentschel schreibt. "Er war begeistert und hat sich dafür eingesetzt, diese Musik irgendwie in den Westen zu bringen. Er wurde am Anfang dafür verlacht und ist auch ein großes finanzielles Risiko dafür eingegangen."

Schimmelpfennig holte Karat, ebenso die Puhdys und City in die Bundesrepublik, sprich in die "Bravo", in Konzertsäle und in die ZDF-Hitparade. "Man muss sagen: Am Ende hat er mit einer gewissen Beharrlichkeit ein kleines Imperium aufgebaut. Auch, weil er den Exotenbonus, den Rock'n'Roll aus dem Osten Deutschlands in Westdeutschland genoss, sehr geschickt eingesetzt hat."