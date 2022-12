Wie mit Julian Assange die Pressefreiheit bedroht ist

700.000 Dokumente, die Kriegsverbrechen der USA während der Kriege in Afghanistan und im Irak belegen – unter anderem über die Tötung von Zivilisten und Misshandlungen von Gefangenen. Mit der Publikation dieser Dokumente auf der Plattform WikiLeaks begann 2010 die beispiellose staatliche Verfolgung von Julian Assange durch die USA. Die forderte seine Auslieferung wegen Geheimnisverrats. Bald folgte ein schwedischer Haftbefehl wegen angeblicher Sexualdelikte. Sieben Jahre lang fand der WikiLeaks-Gründer Asyl in der Ecuadorianischen Botschaft in London.

Die Journalistin und Theaterregisseurin Angela Richter hat Assange dort regelmäßig besucht und ein Theaterstück über den Fall gemacht: "Assassinate Assange". An diesem Freitag wird sie nach den Mahnwachen für Julian Assange, zu denen das PEN-Zentrum Deutschland aufruft, per Livestream von ihren Erfahrungen und Begegnungen mit ihm berichten.

"Anonyme Babyklappe für Dokumente"

Vor allem zwei Dinge haben das Interesse von Angela Richter am Fall Assange so geschürt, dass sie ihn in den sieben Jahren gut 30 Mal in der Botschaft aufgesucht hat und nach wie vor – seit 2019 sitzt Assange in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis in Einzelhaft – regelmäßig über ihn berichtet. Zum einen die Methode von Julian Assange: "Im Prinzip hat er eine anonyme Babyklappe für Dokumente erfunden. Und die wird heute auch übrigens von allen namhaften Medienhäusern genauso benutzt. Er hat die Presselandschaft revolutioniert mit dieser Erfindung, dieser anonymisierenden Dropbox." Zum anderen die Enthüllung dieser Menschenrechtsverletzungen selbst – und die Ablenkungsmanöver der – wie Richter sagt – "offiziellen Berichterstattung" über Julian Assange.

Sie sei – sagt Angela Richter im BR-Interview – ein bisschen skeptisch gewesen wegen dieser "angeblichen sexuellen Delikte in Schweden. Ich habe mich wirklich gefragt, wie kann das sein? Dass jemand, der so klug ist, plötzlich so dumm ist, einen solchen Fehler zu begehen. Und gleichzeitig habe ich mich gewundert über die Narrative: Dass das nicht hinterfragt wurde, weil da horrende Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen gegen eine etwas – sagen wir mal – private Geschichte standen. Das hat mich skeptisch gemacht. Ich wollte mir selber ein Bild davon schaffen."

Psychologisch gefoltert

Bei den Besuchen des WikiLeak-Gründers in der Botschaft habe sie verfolgt, "was mit ihm passiert ist". Es habe sie geschockt, zu sehen, "was mit einem Menschen passiert, wenn er sieben Jahre in einem Raum sitzt. Der UN-Sonderbeauftragte für Folter hat ja irgendwann auch konstatiert, nach zwei Gutachtern und Psychologen, dass Julian Assange im Prinzip psychologisch gefoltert wurde". Das sei erschreckend gewesen, auch dass das eben in unserer westlichen freien Welt überhaupt sein könne. Man habe ihn sehr früh als Narzissten und Egomanen eingestuft. "Man hat gar nicht mehr die Kriegsverbrechen oder die Dinge, die er enthüllt hat, betrachtet, sondern nur noch seinen Charakter."

Sowohl die Presse als auch die Bevölkerung habe diese Narrative "dankbar aufgenommen", denn sie lenkten ab von den Kriegsverbrechen, "die auch in unserem Namen passiert sind" und "diesen ganzen unangenehmen Wahrheiten".

Assange ein Präzedenzfall?

Der Fall Assange gehe uns alle an, betont Richter, weil es die Pressefreiheit und damit auch die Demokratie gefährde: "Ohne Pressefreiheit gibt es nun mal keine Demokratie." Wenn man jetzt in den USA durchsetzen könne, dass ein Journalist, ein Herausgeber – das sei er ja letztendlich, er sei ja kein Whistleblower – so verfolgt unter dem Spionageakt und lebenslang eingekerkert werden könne, dann sei es eigentlich überall möglich, meint Richter. Dann könne man jeden, der unliebsame Wahrheiten veröffentlicht, ins Gefängnis stecken und verfolgen. Diese Vorstellung, dass das ein Präzedenzfall wird, mache ihr Angst.

An diesem Freitag veranstaltet das PEN-Zentrum Deutschland Mahnwachen in Berlin, Düsseldorf und München, um einen Tag vor dem Tag der Menschenrechte auf das Schicksal von Julian Assange aufmerksam zu machen. In München ist um 17:00 Treffpunkt vor der britischen Botschaft geplant.