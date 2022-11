> Kultur > Wie mit Gesang Long Covid-Symptome verbessert werden können

Als sich Claudia Stöhler wegen ihrer Erkrankung an Long Covid in einer Reha-Klinik aufhält, entdeckt sie durch eine andere Patientin das Singen für sich. Es tut ihr so gut, dass sie in Augsburg eine singende Selbsthilfegruppe gründet.