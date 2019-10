Wie Milo Rau die Passion Christi in Matera verfilmt

Die Tomate als Symbol der Ausbeutung

Nach dem Streik wurden in Italien die Gesetze verschärft, doch da viele Afrikaner illegal im Land sind, sind sie der Willkür ihrer Arbeitgeber nach wie vor ausgeliefert. "Die Tomate ist ein Symbol der Ausbeutung," sagt Yvan Sagnet. "Das ist ein Produkt, das oft von Flüchtlingen geerntet wird, die wie Sklaven arbeiten. Die Tomaten sind aber auch ein Symbol des Kapitalismus. Da wird Profit auf Kosten der Menschen gemacht."

Yvan Sagnet klagt nicht in erster Linie die Landwirte an, sondern die großen Handelsketten, die die Preise diktieren. Im Film von Milo Rau zerstampfen Jesus und seine Jünger Tomaten, die an einen großen Discounter geliefert werden sollen. Die biblische Geschichte wird ins Heute geholt. Rau hat viele Rollen mit Laiendarstellern aus Matera besetzt. Der Bürgermeister spielt Simon, der Jesus hilft, sein Kreuz zu tragen, der Polizeichef ist ein römischer Offizier. Das hat in der regionalen Presse für Aufmerksamkeit gesorgt. Für die öffentlichen Filmdrehs an diesem Wochenende sind auch internationale Journalisten angereist. Und darauf kommt es dem Regisseur an: "Das einzige, was bei dieser Art von zivilgesellschaftlicher Sache entscheidet, ist, dass Leute auf einen aufmerksam werden, sich solidarisieren, dass ein Bewusstsein stattfindet. Dass immer mehr Leute sagen: 'Es geht nicht, dass die Leute auf Plantagen arbeiten, die beispielsweise Lidl beliefern, wo die Leute keine Verträge haben.' Das Gesetz gibt es ja. Aber das Gesetz muss umgesetzt werden."