Wie Mark Knopfler sich ein Dire-Straits-Comeback vorstellen kann

Bislang hat er selbst astronomische Offerten abgelehnt. Genau wie Anfragen ehemaliger Mitstreiter. Und auch die letztjährige Einführung in die Rock'n'Roll Hall Of Fame konnte ihn nicht umstimmen. Da ist Knopfler ein echter Dickkopf, der lieber Solo-Alben und Soundtracks aufnimmt und sich um seine Familie und seine Hobbies kümmert. Wie Oldtimerrennen oder Ausflüge auf dem Motorrad. Viel Bewegung für einen, der oft als Schlaftablette belächelt wird. "Ich fahre schon ziemlich lange Motorrad – am liebsten auf Rennstrecken", sagt Knopfler. "Nicht, dass ich mich mit jemandem messen möchte, aber ich mag es, unter professionellen Bedingungen zu fahren. Das finde ich entspannend. Ich denke, es hat damit zu tun, dass es einen 100-prozentig vereinnahmt. Dass man in etwas involviert ist, das einen komplett absorbiert."

Knopfler hat seinen eigenen Dino: den Masiakasaurus Knopfleri

Knopflers Lieblingsthema ist aber die Musik. Wenn er von seinen Idolen wie den Stones oder Hank Marvin schwärmt, bekommt er große glänzende Augen und lächelt wie ein Buddha. Für eine ähnliche Reaktion sorgt sein Studio British Grove, das er als sein Lebenswerk erachtet. Ein Klangtempel in West-London, der ein Refugium für Rockmusiker ist. Für Dinosaurier wie Eric Clapton, Keith Richards oder ihn selbst. Wobei er den Kollegen zumindest eines voraus hat: Seinen eigenen Dino, den Masiakasaurus Knopfleri. Ein Zweibeiner, der vor 80 Millionen Jahren auf Madagaskar lebte und nun im Londoner Naturkundemuseum zu bewundern ist.

Entdeckt wurde er 2001 von einem Forscherteam, das sich bei den Ausgrabungen von Knopflers Musik inspirieren ließ: "Der Name bedeutet so viel wie 'bösartige Echse'. Und meine Kinder fanden das natürlich brillant. Als das passierte, standen sie total auf Dinosaurier. Und wenn man so viel Nachwuchs hat wie ich, muss man ziemlich oft ins Naturkundemuseum." Vier Kinder hat Knopfler, dazu die ersten Enkel. Sprich: Ganz so langweilig wird es heute Abend, beim Rotwein im Londoner Stadtteil Chelsea, also nicht.