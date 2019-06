Wie Margot Käßmann lernte, gelassen zu sein

"Ich hab mich eine Zeit in meinem Leben unwahrscheinlich hetzen lassen", sagt Margot Käßmann, "und habe geglaubt, ich müsste alles zusagen, allen gerecht werden. Je älter ich werde, desto eher kann ich auch sagen, wenn ich hier nicht dabei bin, das verändert gar nichts an der Welt." Für die ehemalige Landesbischöfin von Hannover und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) bedeutet Gelassenheit die Fähigkeit "Nein" sagen zu können.

Jeder Mensch ist ersetzbar

Mit dem Abstand von heute weiß sie, was ihr damals in der Zeit der Doppelbelastung, in den "anstrengendsten Jahren ihres Lebens", geholfen hätte. "Ich hätte nicht immer nur agieren, sondern einfach mal ein paar Tage Stillstand haben sollen. Vielleicht einfach mal ein paar Tage ans Meer fahren, oder ein paar Tage in ein Kloster gehen." Zur Ruhe kommen und sich nicht von Terminen oder anderen Menschen hetzen lassen, "weil du glaubst, das ist so wichtig, dass es sein muss. Und wir wissen alle: Jeder Mensch ist ersetzbar."

Wie man das Leben nimmt, das sei auch eine Frage der Lebenseinstellung, sagt die jetzt 61-Jährige ganz im Sinne der Philosophen der Stoa: Sie waren der Meinung, das einzige, was wirklich in unserer Macht steht, ist unser Verstand. Unseren Körper, unseren Besitz, ja letztlich unser Leben haben wir nicht in der Hand, sondern lediglich die Frage, wie wir damit umgehen, also die Bewertung dessen, was uns und unser Umfeld ausmacht. Und um ein glückliches, ein gelassenes Leben zu führen, braucht es nach der Vorstellung der Stoiker das entsprechende Bewusstsein – davon ist auch Käßmann überzeugt:

Unser Leben ist begrenzt, das ist eine sehr begrenzte Zeit von wenigen Jahren, Jahrzehnten. Du weißt nicht, wie lange du noch lebst und dann kannst du einmal stillstehen und fragen: Was ist wirklich wichtig und wo bin ich auch wirklich so wichtig?

Geholfen hat ihr dabei ihr Glaube, ihr Vertrauen auf Gott: Auf dem Tiefpunkt ihrer Karriere konterte sie mit einem Zitat aus einem Lied von Arno Pötsch. "Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand", sagte sie öffentlich, nachdem sie im Februar 2010 – nach einem halben Jahr als EKD-Ratsvorsitzende – mit Alkohol am Steuer erwischt worden war und in der Folge von ihren Ämtern zurücktrat. "Für viele war das ja ein tiefer Fall", erinnerte sich Käßmann, "die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischöfin tritt von Ihren Ämtern zurück. Aber es war für mich nie so, dass ich gedacht habe, damit endet das Leben." Sie hatte Vertrauen, dass es neue Wege für sie im Leben geben wird:

Das Gottvertrauen ist das eine, aber das andere ist, was die anderen dir zutrauen oder, dass du weißt, aus den familiären Erzählungen: Es gibt solche Tiefpunkte im Leben, aber das sind keine Endpunkte. Darüber kannst du hinausgehen. Diesen Hoffnungsfaktor im Leben zu wissen, das finde ich außerordentlich wichtig.

Eine Hoffnung, die sie auch weitermachen ließ, damals nach der Weihnachts- und Neujahrspredigt als EKD-Ratsvorsitzende, von der sich genau ein Satz ins öffentliche Gedächtnis eingeprägt hat: "Nichts ist gut in Afghanistan." Mit den Reaktionen, der Wucht an Kritik, habe sie damals nicht gerechnet, sagt sie heute. Und betont: Damals wie heute stehe sie zu ihren Worten. Tiefpunkte im Leben und die Erfahrung, sie gemeistert zu haben, lassen einen im Umgang mit künftigen Herausforderungen gelassener werden, davon ist Margot Käßmann überzeugt.

Bewusst Auszeiten nehmen

Außerdem würden Auszeiten dabei helfen, die eigene Position zu finden, sich zu sortieren und dann gelassener mit Kritik umzugehen: "Mal sagen: Ich mache einen Tag vollkommen Pause, ich schalte kein Handy ein, kein Fernsehen, kein Instagram, kein Twitter – das würde ich Donald Trump übrigens auch mal wünschen. Um überhaupt mal nachzudenken, wer bin ich, was will ich? Welcher Kritik stelle ich mich? Und wo verweigere ich mich auch der Auseinandersetzung."

Bei manchen Themen, findet Margot Käßmann, sollte man allerdings nicht gelassen bleiben, "weil seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, Entscheidungen anstehen, was den Klimawandel betrifft. Ich glaube auch, dass die Frage von Krieg und Frieden, Waffenexporten, Rüstungsproduktion drängt." Sie sei ein Mensch, der die Welt verändern möchte, "aber natürlich kann kein einzelner Mensch die ganze Welt verändern." Hilfreich sei es, sich selbst in ein größeres Ganzes einzuordnen. "Es gab mal dieses schöne afrikanische Sprichwort: Wenn viele kleine Menschen, an vielen kleinen Orten, viele kleine Dinge tun, dann verändert sich die Welt."