Wie man mit einer Airline die Umwelt schützt

"Ingold Airlines" passt bestens in die derzeitige Klimadiskussion. Das Projekt des Künstlers Res Ingold, der auch Professor an der Akademie für Bildende Künste in München ist, begann aber schon vor Jahrzehnten.

Wünsche und Träume fliegen mit

"Ingold Airlines" ist eine interkontextuelle Fluggesellschaft. Sie erlaubt es, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben und dennoch abzuheben. Denn es geht um Reisen im Kopf, erklärt Johanna Foitzik vom Amberger Luftmuseum. Buchen kann man die Reisen allerdings ganz real, zum Beispiel im Internet. "Der Künstler Res Ingold geht mit seiner fiktiven Fluggesellschaft auch auf Messen, hat einen Stand wie alle anderen Fluggesellschaften auch, Giveaways, eine etablierte Marke mit Logo und allem Drum und Dran. Kunst, Kultur und Marketing verschmelzen. Inzwischen ist Ingold Airlines eine Aktiengesellschaft und baut sogar private Landeplätze", sagt Joanna Foitzik, Geschäftsführerin des Luftmuseums.