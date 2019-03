Wie Lyrik sprachlicher Gewalt auf die Spur kommt

Warum lässt sich das Klischee vom zurückgezogenen Poeten so schwer aus der Welt schaffen?

Der Blick auf die Gegenwartslyrik hat auch mit der Vermittlung an den Schulen zu tun. Das verbinden viele mit der strengen Analyse vor allem alter Gedichte. Das ist unter anderem eines der Themen, worüber wir bei "Fokus Lyrik" sprechen wollen: Wie lässt sich Lyrik an Schulen anders und vor allem lebendiger vermitteln? Inwiefern ist es da vielleicht auch wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler nicht immer nur Lyrik analysieren müssen, während sie die Bildende Kunst machen dürfen, dass sie also auch Möglichkeiten haben, vermehrt selbst kreativ werden? Ich glaube, wenn man solche Zugänge zur Lyrik schafft, dann wird sich dieses alte Bild auch ändern.

Welches gesellschaftspolitische Potenzial in Lyrik steckt, erschließt sich teilweise aus dem Programm. Bei dem Festivalkongress wollen Sie zum Beispiel auch die spannende Frage stellen: Wie verhält sich die poetische Sprache zur sprachlichen Gewalt im Alltag? Inwiefern ist Lyrik da die Kunst der Stunde?

Wir haben es ja mit einer Zunahme von sprachlicher Gewalt zu tun. Auf der einen Seite grassieren im Internet Hasskommentare, auf der anderen haben wir auch im politischen Bereich eine von Aggression geprägte Sprache. Beidem hat Lyrik, glaube ich, tatsächlich etwas entgegenzusetzen, sie ist ja an sich schon ein Gegenentwurf, weil sie vielleicht die Kunstform ist, die am sprachsensibelsten ist und am differenziertesten mit Sprache umgeht. Sprachästhetik spielt dabei natürlich auch eine große Rolle. Auf der anderen Seite ist Lyrik eben auch eine wichtige Form von Reflexion, sie kann Sprachkritik sein, und es gibt eine lange Tradition in der Lyrik, dass man mit Bedeutungen spielt und Wörter spielerisch neu besetzt. Hier ist die Lyrik ein sehr wichtiger Ort, um in künstlerischer Art und Weise dem etwas entgegenzusetzen, dass Sprache immer nur rein funktionalisiert und in Machtzusammenhängen gebraucht wird.

Die Frage poetische Sprache und Gewalt wird auf dem Festival im Themenkomplex "Lyrik und Gesellschaft" verhandelt. Das ist ein großes Feld ...

Ich glaube, dass es wichtig ist zu sehen, dass das, was in der Kunst passiert, was mit Sprachkunst passiert, nicht einfach unverbunden neben großen gesellschaftlichen Fragen steht, nicht einfach einen Unterhaltungscharakter hat, wo man sozusagen artistisch mit Sprache umgeht. Vieles, was in der Lyrik heute passiert, hat mit gegenwärtigen gesellschaftlichen Fragen zu tun. Zum Beispiel: Man hat vielleicht das Bild, dass in der Lyrik, wenn es um Natur geht, ein romantisches Bild vorherrscht: die Natur als Zufluchtsort, als etwas positiv Aufgeladenes. Aber gerade da gibt es in der Lyrik eben sehr aktuelle Diskussionen: Wenn man in Gedichten über Natur redet, ist diese Natur heute sehr oft eine menschengemachte Natur. Dadurch ändert sich etwas. Auch Klimawandel oder ökologische Veränderungen bewirken etwas, wenn es um das Verhältnis Natur – Kultur, Mensch – Natur geht, das ist in vielen gegenwärtigen Gedichten ein großes Thema. Stichwort wäre etwa das "Anthropozän", dieses große wissenschaftliche, fast naturwissenschaftliche Forschungsthema, das eine ganz eigene Richtung in der Lyrik angestoßen hat. Solche Fragen sollen beim Festival diskutiert werden: Wie zeitgemäß ist die Lyrik? Wo ist die Lyrik der Zeit voraus? Wo ist die Zeit der Lyrik voraus? Und inwiefern interagieren aktuelle Poetiken auch mit gegenwärtigen Fragen?