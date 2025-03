"Völlige Sackgasse": Wie lange kann die Ukraine durchhalten?

"Die jüngsten Nachrichten werden die ukrainische Gesellschaft – trotz der Kritik an Selenskyj selbst in der Ukraine – eher einigen als verzweifeln lassen", so der kremlkritische russische Politloge Wladislaw Inosemtsew: "Noch immer gibt es in der Ukraine genügend Waffen und die Mobilisierungsreserven sind nicht so ausgeschöpft wie oft angenommen wird. Natürlich finden die Kämpfe auf ukrainischem Territorium statt, aber ein großer Teil der Gesellschaft hat sich daran gewöhnt und ich glaube nicht, dass es an der Front in naher Zukunft zu dramatischen Rückschlägen kommt."

"Wer wird die Löcher stopfen?"

Dagegen gibt sich der in London lehrende russische Politikwissenschaftler Wladimir Pastuchow (163.000 Fans) vorsichtiger: "Ich weiß nicht, wie realistisch der Konsens innerhalb der ukrainischen Bevölkerung in der Frage einer Fortsetzung des Krieges ist, unabhängig von den Kosten."

Pastuchow stellt sich und seinen Lesern die Frage, ob Putin derzeit über ausreichende militärische Mittel für eine neue Offensive verfügt. "Wenn nicht, wird die Situation für Selenskyj viel einfacher sein. Wenn ja, muss Selenskyj ein einfaches Problem lösen: Wer und was wird die Löcher an der Front stopfen?"

"Von Durchbruch wagt niemand zu träumen"

Der ukrainische Präsident habe immer noch eine (geringe) Chance, "zwischen den stinkenden Kloaken als weiß gewandeter Ritter" hindurch zu wandeln: "Wenn alles klappt – sein Volk sich bereit erklärt, mit dreifacher Energie zu kämpfen, die Europäer sich bereit erklären, dreimal mehr zu zahlen, und Trump keine Zeit hat, sich so sehr mit den Europäern anzulegen, dass er ihnen nicht mal mehr Waffen verkauft."

Die wahre militärische Lage ist derweil im Nebel der gegenseitigen Propaganda verborgen. Allerdings zeigen sich russische Militärblogger alarmiert über eine angebliche "Krise an der Front", Putins Armee ist demnach ausgelaugt und unterversorgt: "Die Offensive der russischen Streitkräfte wurde endgültig gestoppt und mancherorts hat sogar ein Zurückweichen begonnen. Von einem Durchbruch an der Front wagt derzeit niemand zu träumen. Doch auch ein Vorankommen im Schneckentempo ist aufgrund des Personal- und Waffenmangels kaum möglich."